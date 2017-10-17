В Нарве будут искать директора Департамента архитектуры и планирования

Долгие годы в департаменте директорское кресло занимали главные архитекторы. Сейчас обязанности директора департамента исполняет Иван Сергеев.

Директор департамента Анне Типп, находившаяся в декретном отпуске, в начале октября написала на имя мэра города заявление об уходе из департамента по собственному желанию.