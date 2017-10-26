Новую постоянную экспозицию Нарвского замка создадут таллиннские фирмы ({{commentsTotal}})
Нарвский замок, получивший от Европейского фонда регионального развития более четырех млн евро на реконструкцию восточного крыла, подписал договоры с двумя столичными дизайнерскими фирмами на создание новой постоянной экспозиции стоимостью миллион евро.
Об этом в четверг, 26 октября, сообщила "Актуальная камера".
Для создания строительного проекта и концепции новой постоянной выставки потребовался год, а накануне был подписан договор с таллинскими дизайнерскими фирмами Arhitekt 11 и Identity. Реконструкция должна завершиться к лету 2019 года.
По словам научного руководителя Нарвского музея Иво Пости, экспозиция будет посвящена истории замка и военным аспектам.
"Конечно, мы расскажем немного о бастионах, о хозяевах, прошедших столетиях, но в фокусе будет замок и его история", - сказал ученый.
Редактор: Андрей Крашевский