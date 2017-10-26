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Новую постоянную экспозицию Нарвского замка создадут таллиннские фирмы ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Нарвский замок.
Нарвский замок. Автор: ERR
Ида-Вирумаа

Нарвский замок, получивший от Европейского фонда регионального развития более четырех млн евро на реконструкцию восточного крыла, подписал договоры с двумя столичными дизайнерскими фирмами на создание новой постоянной экспозиции стоимостью миллион евро.

Об этом в четверг, 26 октября, сообщила "Актуальная камера".

Для создания строительного проекта и концепции новой постоянной выставки потребовался год, а накануне был подписан договор с таллинскими дизайнерскими фирмами Arhitekt 11 и Identity. Реконструкция должна завершиться к лету 2019 года.

По словам научного руководителя Нарвского музея Иво Пости, экспозиция будет посвящена истории замка и военным аспектам.

"Конечно, мы расскажем немного о бастионах, о хозяевах, прошедших столетиях, но в фокусе будет замок и его история", - сказал ученый.

Редактор: Андрей Крашевский

реконструкция нарвского замкапостоянная экспозиция нарвского замка


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