В ночь на субботу в районе Аландских островов с борта парома Tallink Victoria I, направлявшегося из Таллинна в Стокгольм, упал гражданин Эстонии. Поисковая операция результатов не принесла.

Как сказал Postimees пресс-секретарь Tallink, есть свидетель, который в пятницу в 23:58 видел, как мужчина упал с шестой палубы за борт.

Сразу была начата поисковая операция: участвовали спасательные лодки парома Victoria, два вертолета Спасательного центра Финляндии и один катер береговой охраны, лодка парома Viking Line и лодка парома Tallink Silja.

Пассажирские суда искали мужчину полтора часа, прежде чем прекратить поиски. Ночью финская погранохрана завершила безрезультатные поиски мужчины, упавшего за борт к югу от Мариехамна.

"Район поисков был довольно небольшим, но несмотря на это поиски остались безрезультатными", – сообщило агентство STT.

В зоне поисков была хорошая видимость, ветер был до 10 м/с, а высота волн – 2-2,5 метра.

Выяснением обстоятельств случившегося занимается Департамент полиции и погранохраны Эстонии.