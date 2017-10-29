Точка в споре между Центристской партией и фотографом будет поставлена в конце ноября

В понедельник, 30 октября, Государственный суд в порядке письменного производства рассмотрит кассационные жалобы участников спора между Центристской партией и фотографом Джилл Гринберг. Фотограф хочет отсудить у политической силы 57 500 евро, партия требует отклонить ее иск.

Предполагается, что свое решение по этому спору Государственный суд вынесет 29 ноября.

Суд двух первых инстанций иск фотографа удовлетворили частично. Так, 17 февраля Таллиннский окружной суд счел, что в части авторских прав решение уездного суда было законным и обоснованным.

Харьюский уездный суд в марте 2016 года частично удовлетворил иск фотографа Джилл Гринберг к Центристской партии и издающему газету Kesknädal объединению Vaba Ajakirjandus по компенсации ущерба в связи с нарушением авторских прав.

Суд постановил, что Центристская партия в связи с нарушением авторских прав должна выплатить фотографу 2800 евро, а MTÜ Vaba Ajakirjandus - 9800 евро.

Суд согласился с истцом в том, что Центристская партия и Vaba Ajakirjandus нарушили авторские имущественные и неимущественные права, опубликовав снимки без разрешения автора. Суд не согласился с требованием истца о том, что ответчики должны компенсировать ущерб в многократном объеме.

Иск касался использования сделанной Гринберг фотографии в опубликованной в 2011 году газетой Kesknädal рекламе, призывавшей людей выделить тратящиеся на хутор Эрма деньги на детские сады.

Гринберг создала серию фотографий плачущих детей, которая экспонировалась во многих странах мира, в 2006 году. Газета Kesknädal использовала одну из этих фотографий в своей рекламе, но, по словам Гринберг, она не давала на это разрешения. "Я бы никогда не разрешила этой группе использовать мое искусство в качестве пропаганды, - сказала Гринберг. - Более того, я больше никогда не буду давать разрешение на использование этих фотографий, я не получила на это разрешения от родителей сфотографированных детей".

Гринберг требовала за использование фотографии 57 500 евро.