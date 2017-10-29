rus.err.ee

Точка в споре между Центристской партией и фотографом будет поставлена в конце ноября ({{commentsTotal}})

Эстония
Центристы надеются на Государственный суд.
Центристы надеются на Государственный суд. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония

В понедельник, 30 октября, Государственный суд в порядке письменного производства рассмотрит кассационные жалобы участников спора между Центристской партией и фотографом Джилл Гринберг. Фотограф хочет отсудить у политической силы 57 500 евро, партия требует отклонить ее иск.

Предполагается, что свое решение по этому спору Государственный суд вынесет 29 ноября.

Суд двух первых инстанций иск фотографа удовлетворили частично. Так, 17 февраля Таллиннский окружной суд счел, что в части авторских прав решение уездного суда было законным и обоснованным.

Харьюский уездный суд в марте 2016 года частично удовлетворил иск фотографа Джилл Гринберг к Центристской партии и издающему газету Kesknädal объединению Vaba Ajakirjandus по компенсации ущерба в связи с нарушением авторских прав.

Суд постановил, что Центристская партия в связи с нарушением авторских прав должна выплатить фотографу 2800 евро, а MTÜ Vaba Ajakirjandus - 9800 евро.

Суд согласился с истцом в том, что Центристская партия и Vaba Ajakirjandus нарушили авторские имущественные и неимущественные права, опубликовав снимки без разрешения автора. Суд не согласился с требованием истца о том, что ответчики должны компенсировать ущерб в многократном объеме.

Иск касался использования сделанной Гринберг фотографии в опубликованной в 2011 году газетой Kesknädal рекламе, призывавшей людей выделить тратящиеся на хутор Эрма деньги на детские сады.

Гринберг создала серию фотографий плачущих детей, которая экспонировалась во многих странах мира, в 2006 году. Газета Kesknädal использовала одну из этих фотографий в своей рекламе, но, по словам Гринберг, она не давала на это разрешения. "Я бы никогда не разрешила этой группе использовать мое искусство в качестве пропаганды, - сказала Гринберг. - Более того, я больше никогда не буду давать разрешение на использование этих фотографий, я не получила на это разрешения от родителей сфотографированных детей".

Гринберг требовала за использование фотографии 57 500 евро. 

Редактор: Сергей Михайлов

центристская партияджилл гринберг


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
Центристы надеются на Государственный суд.

Точка в споре между Центристской партией и фотографом будет поставлена в конце ноября

В понедельник, 30 октября, Государственный суд в порядке письменного производства рассмотрит кассационные жалобы участников спора между Центристской партией и фотографом Джилл Гринберг. Фотограф хочет отсудить у политической силы 57 500 евро, партия требует отклонить ее иск.

коалиции в таллинне не будет
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Автомобиль премьер-министра Юрия Ратаса попал в ДТП 25 октября.

Виновника аварии с машиной премьер-министра выяснят страховщики

Ни водитель служебной машины премьер-министра Юри Ратаса, ни водитель машины, врезавшейся в автомобиль премьер-министра, не будут давать объяснения по поводу аварии в полиции. Решением вопроса виновности будут заниматься страховые фирмы.

ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью

Тоомас Сильдам: центристов зовут в местные коалиции, так как это партия премьер-министра

Если проследить за ходом формирования новых властных структур в местных самоуправлениях, то бросается в глаза набирающая силу тенденция — новые коалиции в той или иной степени находят место и для представителей Центристской партии. Это не случайное совпадение, а закономерность, считает журналист и комментатор ERR Тоомас Сильдам.

ЭКОНОМИКА
27.10

Концерн Stockmann в III квартале получил чистый убыток в 150 млн евро

26.10

ЕЦБ вдвое урежет программу покупки активов

26.10

Nordea собирается сократить по всему миру до 6000 работников

26.10

Профсоюзы и работодатели Эстонии подписали договор о повышении "минималки" до 500 евро

25.10

У латвийской авиакомпании Air Baltic к концу года появится стратегический инвестор

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
День рождения ETV+
ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
14:49

Точка в споре между Центристской партией и фотографом будет поставлена в конце ноября

13:44

ФОТО: в Таллинне открылась выставка изданий Библии на эстонском языке

13:23

В Палдиски до смерти избили мужчину: 19-летний обвиняемый предстанет перед судом

12:26

При пожаре на Хийумаа погиб пожилой мужчина

12:08

Эстония перешла на зимнее время

11:55

В объективе "АК+": сексуальные домогательства, реакция на "Матильду", шпажистка Ирина Эмбрих

11:45

ФОТО: "Флора" стала 11-кратным чемпионом Эстонии по футболу

11:36

За пост мэра Нарвы будут бороться Тармо Таммисте и Катри Райк Обновлено

11:35

Каталония отказалась признать отставку Пучдемона

10:35

В сентябре число браков в Эстонии в 2 раза превысило количество разводов

10:17

Объем пассажирских перевозок по ЭЖД в сентябре был рекордно высоким за 22 года

10:05

Истребители НАТО продолжат тренировки в небе над Эстонией

28.10

В воскресенье ветрено, +1..+6

28.10

Гости из стран Восточного партнерства посетили предприятия Ида-Вирумаа

Полезно знать

Топ читаемости
28.10

ФОТО: смотри, какое угощение из тыквы получили обитатели зоопарка

28.10

Полиция нашла мертвым пропавшего в Тарту молодого человека Обновлено

28.10

Около Аландских островов с парома Tallink в море упал гражданин Эстонии Обновлено

28.10

ВИДЕО: у берегов Швеции спасли россиянина, который выложил мхом на земле HELP

27.10

Строитель упал с восьмиметровой высоты в Силламяэ

27.10

ВИДЕО: сообщивший о пропаже в Нарве двух рыбаков заснял на видео кружащую по воде лодку

28.10

Полицейским в Пярну пришлось применить "ежа" и стрелять, чтобы поймать пьяного водителя

27.10

Драка в Кохтла-Ярве: один из родителей вступился за юных хоккеистов

27.10

В Эстонии не знают, как относиться к купюре с изображением Севастополя

28.10

В ночь на воскресенье Эстония перейдет на зимнее время Обновлено

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
27.10

На конференции врачей обсудили положение пациентов в домах престарелых

27.10

В Петербурге откроют памятники жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом

27.10

В Пярну проходят дни аккордеонной музыки

27.10

Студенты специальностей логопед и спецпедагог получат стипендию в 1000 евро

27.10

Распределение ключевых постов в Таллиннском горсобрании состоится уже 1 ноября

27.10

В пятницу днем 0..+6, временами осадки

27.10

Вируса гриппа в Эстонии пока нет

27.10

Полиция напоминает: в темное время года нужно носить светоотражатель

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: