Средняя реальная доходность эстонских пенсионных фондов в 2016 году составила -1,8%

Реальная прибыльность инвестиций в пенсионные фонды Эстонии в прошлом году составила 1,0%, что, по данным свежего отчета Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР), является шестым с конца результатом среди стран-членов организации и 16 с конца местом среди проанализированных 66 стран мира. Средняя реальная доходность эстонских пенсионных фондов составила -1,8%.

Об этом в понедельник, 30 октября, сообщает служба новостей "Радио 4" со ссылкой на Postimees, отмечая, что в более длительной перспективе картина еще менее радостная.

По показателям средней прибыльности за последние 10 лет доходность эстонских пенсионных фондов среди стран ОЭСР вообще на последнем месте. Номинальная прибыльность пенсионных фондов Эстонии в прошлом году составила 1,1% и реальная прибыльность минус 1,8%.

В августе прошлого года цены в Эстонии начали расти и индекс потребительских цен в декабре вырос уже до 2,2 процента.

Руководители пенсионных фондов в Эстонии в качестве причины таких негативных показателей привели особенности методики составления отчета и финансовый кризис 2008 года, который особенно разорительно повлиял на финансовые рынки Эстонии.