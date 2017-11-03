Оклады зампредов горсобрания Нарвы не изменятся и составят 750 евро

В мае прошлого года за явным преимуществом выигравшая чемпионат Эстонии по художественной гимнастике 18-летняя Яника Вартлаан будет выступать под флагом Украины. Интересно, что еще в сентябре текущего года СМИ писали о том, что Вартлаан планирует пробиться в сборную России.