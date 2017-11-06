Пляж Перакюла после шторма не узнать: знаменитые поющие пески смыло в море

Читатель портала ERR прислал фотографии с пляжа Перакюла, находящегося недалеко от Ныва в Ляэнемаа, где шторм смыл большую часть песка в море и теперь пляж не узнать.

"Ездили в воскресенье с семьей в Ныва на пляж Перакюла. Шторм смыл очень много песка в море", – описала Трин Лоогма, присланные ERR фотографии.

По словам рыбаков, песок начало смывать в прошлую среду, когда был сильный шторм и скорость ветра достигала 27 м/с.

"В субботу вода была так высоко, что им приходилось стоять на краю уступа. Уступ рядом с зоной отдыха RMK был на высоте колена, чем дальше мы шли в западном направлении в тороны Спитхами, тем выше становился уступ. Местами он достигал двух метров", – описала Лоогма.

Пляж Перакюла известен своими поющими песками, там же располагается зона отдыха RMK.

Морской геолог Таллиннского университета Каарел Орвику отметил, что для выяснения причин изменения береговой линии, надо на месте провести основательный анализ. В целом песчаные пляжи достаточно чувствительны к штормам. "Если несколько сильных штормовых периодов следуют один за другим, – в 2005, в 2011 – то берег долго не может восстановиться естественным путем", – добавил Орвику.

На вопрос, примет ли один из живописнейших пляжей Эстонии свой первоначальный вид, ученый ответить не смог, так как прежде надо проделать очень серьезную работу: в том числе сравнить данные, собранные за последние десятилетия.

Пляж Перакюла. Автор: ERR Пляж Перакюла. Автор: ERR Пляж Перакюла. Автор: ERR