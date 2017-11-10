Суд дал санкцию на арест задержанного в Нарве автобусного вора

Задержанный 2 ноября молодой человек, подозреваемый в совершении в конце октября нескольких краж в нарвских городских автобусах, по ходатайству прокуратуры был взят под стражу.

Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщила пресс-служба Вируской окружной прокуратуры.

В конце октября в Нарве участились случаи, когда из рейсовых автобусов воруют вещи. На данный момент полиции известно о четырех эпизодах совершения краж из автобусов.

2 ноября полиция задержала 18-летнего молодого человека, которому было предъявлено подозрение в систематическом совершении краж с проникновением.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Павла Гордиевски, молодой человек ранее наказывался в уголовном порядке, и новые преступления он совершил во время испытательного срока.

"Учитывая, что все кражи были совершены в короткий промежуток времени, можно сделать вывод, что они не были случайными, и мы имеем дело с не ориентированной на законопослушность личностью, которая к тому же портит впечатление о пребывании в Нарве у гостей нашего города", - добавил Гордиевски.

В сообщении отмечается, что Вируский уездный суд дал санкцию на арест задержанного в прошлую пятницу. Молодой человек останется под стражей на время проведения досудебного расследования.

Ведущий следователь Нарвского отделения полиции Сергей Масленников сказал, что есть основания считать, что похожих краж было больше.

"Просим водителей автобусов и автобусных фирм, которые могли стать жертвой кражи, сообщить об этом в полицию по телефону 357 6178 или по адресу электронной почты dmitri.musten@politsei.ee", - сказал следователь.