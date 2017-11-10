На Чудском озере задержали четырех предполагаемых браконьеров

Полиция задержала в Ида-Вирумаа на Чудском озере четверых человек, которых подозревают в браконьерском лове рыбы и в причастности к организованной преступной группировке.

В соответствии с предъявленными подозрениями, с весны 2017 года и до 8 ноября задержанные входили в преступную группировку с участием троих или более лиц. Как предполагается, преступное сообщество промышляло браконьерским рыболовством на Чудском озере и нанесло значительный ущерб окружающей среде. По первоначальным данным, размер ущерба оценивается в 210 451,45 евро, сообщила пресс-служба Вируской окружной прокуратуры.

По словам руководителя отдела по борьбе с организованной преступностью Идаской префектуры Марека Койтла, задержанию предшествовал интенсивный период расследования, в ходе которого выявили, что лица действовали организованно.

"Деятельность группировки была продуманной, у них был явный лидер, который организовывал деятельность и получал за это значительный доход. Преступной деятельностью нанесли обширный вред окружающей среде, поэтому мы сочли необходимым изъять средства, которые использовали для совершения преступлений", – добавил он.

В ходе обысков изъяли наличные деньги, рыболовные лодки и транспортные средства.

Прокурор Вируской окружной прокуратуры Сигрид Нурм ходатайствовала в пятницу об аресте двоих мужчин, суд удовлетворил ходатайство.

Следствие проводит Идаская префектура в сотрудничестве с Инспекцией окружающей среды.