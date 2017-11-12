В честь Дня отца в Эстонии подняты государственные флаги

Сегодня в Эстонии отмечают День отца, и в честь этого праздника в стране вывешиваются государственные флаги.

День отца в Эстонии отмечается во второе воскресенье ноября с 1992 года. Традиция отмечать День отца пришла в Европу из США, а в Эстонию попала из Финляндии. Этот праздник призван привлечь внимание к роли отца в воспитании детей.

Флаги вывешиваются на всех государственных и муниципальных учреждениях, а также на зданиях общественно-правовых организаций. Кроме того, флаг могут вывесить и все желающие.

Флаги вывешиваются не позднее восьми часов утра и спускаются на заходе солнца. Если флаг в темное время суток не будет спущен, он должен быть освещен.