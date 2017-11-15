Европарламент усилил барьеры для дешевого китайского импорта

Европейский парламент принял в среду подавляющим большинством голосов закон, позволяющий ЕС усиливать торговые барьеры для дешевых товаров, импортируемых из Китая.

В законе, текст которого разрабатывался несколько лет, применяется новый метод введения антидемпинговых пошлин на импортные товары из третьих стран, которые существенно искажают мировой рынок.

Этот метод позволяет при расчете пошлины учитывать в том числе экологические нормы и правила техники безопасности.

Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Малмстрем заявила перед голосованием в Страсбурге, что закон даст европейской промышленности возможность справиться с нечестной конкуренцией.

Министерство торговли Китая отметило перед голосованием, что новые антидемпинговые меры ЕС не соответствуют правилам Всемирной торговой организации.