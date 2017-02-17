Актуальная камера 17.02.2017 (18:00)

Съемочной группе "Актуальной камеры " удалось стать свидетелем погони за магазинным воришкой. Он ограбил ювелирный магазин.
Первый посол Эстонии в Колумбии Март Тармак в четверг вручил в Боготе свои верительные грамоты президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу.
В пятницу, 17 февраля, около 17 часов поступила угроза взрыва офисному зданию, которое находится в столичном районе Кесклинн. Уже в 17:35 саперы закончили работу, бомбу не нашли.
В пятницу, 17 февраля, Таллиннский окружной суд оставил в силе решение Харьюского уездного суда, согласно которому Центристская партия и MTÜ Vaba Ajakirjandus в связи с нарушением авторских прав должна выплатить фотографу Джилл Гринберг в общей сложности 12 600 евро.
Таллинская городская управа выделила 50 тысяч евро на реставрацию Храма Рождества Богородицы в Таллинне (Казанской церкви). Договор об этом, как сообщает Раэпресс, настоятель церкви Виктор Мельник и вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт подпишут уже завтра, 18 февраля.
В четверг, 16 января, во второй половине дня полицейские задержали женщину, которая подозревалась в совершении мошенничества в Таллинне и Харьюмаа.
Женская сборная Германии заняла первое место в эстафете на чемпионате мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене. Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд и Лаура Дальмайер преодолели дистанцию за 1 час 11 минут 16,6 секунды, допустив девять промахов на восьми огневых рубежах.
В пятницу, 17 февраля, совет Таллиннского телевидения (TTV) выбрал новым членом правления Рево Раудъярва.
Компании Daimler перенесла часть своего производства из Германии в Финляндию на автозавод Valmet, где 16 февраля сошел с конвейера первый внедорожник Mercedes.
Министр финансов Свен Сестер (IRL) считает, что повышение ставок акцизов в ускоренном темпе является шагом, необходимым в интересах здоровья народа и если в этом повышении акцизов и есть момент несоответствия Конституции, то только в способе проведения этого изменения, а не в его сути.
В мэрии Нарвы представили соответствующие статистические показатели, полученные от департамента социального страхования, согласно которым число людей трудоспособного возраста с проблемами здоровья выросло за три последних года примерно на 26%. Был отмечен и рост числа людей с психическими расстройствами. Врачи не видят повода для общественного беспокойства.
Водоканал Järve Biopuhastus сообщил, что в ночь на 21 февраля будет отключено водоснабжение во всех домах района Ахтме в Кохтла-Ярве и в Йыхви.
По мнению канцлера права Юлле Мадизе, дополнительное повышение акцизов на алкоголь, принятое правительством в конце прошлого года, противоречит конституции, поскольку нарушается принцип законных ожиданий.
Передача ETV “Начистоту” (Suud puhtaks) о русской школе, эстонском языке и 60/40 - это тот редкий случай, когда можно с уверенностью сказать, что Баба Яга не против. Это я, как вы понимаете, о себе, нелюбимом. Впервые за много лет я заинтересованно смотрел передачу Эстонского телевидения. И вот почему...
Суд Майорки признал принцессу Кристину, сестру короля Испании Филиппа VI, невиновной в уклонении от уплаты налогов.
Наставником молодежной сборной Эстонии по футболу в новом отборочном цикле станет Карел Воолайд. Помогать ему будет Атс Силласте, а тренером вратарей остался Андрус Лукьянов.
Совет Больничной кассы на своем сегодняшнем заседании решил дать медикам месяц на заключение коллективного договора, и не поддержал предложение о повышении зарплаты в секторе здравоохранения до подписания колдоговора. По словам министра здоровья и труда Евгения Осиновского, стороны выразили четкое желание достичь соглашения.
Российский нападающий Илья Ферапонтов подписал контракт с нарвским футбольным клубом "Транс" на один год.
Полиция просит помощи в поисках 76-летнего Валентина, который ушел из своего дома на ул. Ноорусе в Локса 13 февраля около 12 часов дня и до сих пор не вернулся.
Шведский писатель Давид Лагеркранц завершил работу над второй книгой - продолжением знаменитой трилогии Стига Ларссона "Миллениум" (Millennium). Она выйдет 17 сентября 2017 года, пишет газета Dagens Nyheter.
В производстве нарвского отдела Вируской окружной прокуратуры имеется 42 уголовных дела, которые были начаты по подозрению в мошенничестве. Подобных случаев регистрируется по-прежнему много как в Ида-Вирумаа, так и по всей Эстонии и тенденция, к сожалению, растет. В 2016 году в Ида-Вирумаа было зарегистрировано 94 случая компьютерного мошенничества.
Парламент Финляндии отклонил гражданскую инициативу против однополых браков, которая была передана депутатам в конце июня. Против петиции проголосовало 120 парламентариев, за петицию – 48.
Глава Еврокомиссии Жан Клод Юнкер заявил, что Евросоюз не будет "прогибаться" под требования США об увеличении военных расходов в рамках Североатлантического договора, передает Reuters.
Распознаны все монеты найденного в позапрошлом году в Ухтна клада римских монет, в числе которых были и уникальные, отчеканенные в римских провинциях, ранее не встречавшиеся в кладах Северных стран.
Судовая компания Viking Line выведет на линию Таллинн-Хельсинки пассажирский катамаран Viking Faster (FSTR), способный пересечь Финский залив за 1 час и 45 минут. Судно будет обслуживать линию с апреля по октябрь.
С 1 марта родители могут представлять ходатайства об определении школы по месту жительства в Таллинне для детей, которые в сентябре этого года пойдут в первый класс.
Если подготовленный Министерством внутренних дел законопроект вступит в силу, муниципальная полиция cможет применять силу при задержании сопротивляющихся "зайцев" в общественном транспорте, а в случае необходимости доставлять нарушителей общественного порядка в вытрезвитель.
Внутренний оппозиционер Свободной партии Евгений Криштафович на предстоящем в апреле общем собрании партии будет баллотироваться на пост ее руководителя.
Нарвский городской департамент развития и экономики обратился на городское собрание с предложением увеличить финансирование на строительство нового автовокзала в Нарве. Первоначально департамент посчитал, что 804 000 евро будет достаточно, однако проведенные тендеры показали, что проект обойдется в 1,2 млн евро.
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