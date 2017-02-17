Актуальная камера 17.02.2017 (20:00)  

На предстоящие сутки синоптики обещают теплую, но ветреную погоду.
На лед Чудского озера забрели голландцы. Они приехали с мастер-классом по привлечению любителей подледной рыбалки. Ловля рыбы зимой на льду крупного водоема можен стать еще одним магнитом для туристов в регионе Причудья.
Совет Больничной кассы на своем сегодняшнем заседании решил дать медикам месяц на заключение коллективного договора, и не поддержал предложение о повышении зарплаты в секторе здравоохранения до подписания колдоговора. По словам министра здоровья и труда Евгения Осиновского, стороны выразили четкое желание достичь соглашения.
Женская сборная Германии заняла первое место в эстафете на чемпионате мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене. Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд и Лаура Дальмайер преодолели дистанцию за 1 час 11 минут 16,6 секунды, допустив девять промахов на восьми огневых рубежах.
В рамках Дней русского просвещения в пятницу, 17 февраля, в гимназии Густава Адольфа прошел финал конкурса чтецов среди таллиннских школьников. Ученики столичных эстонских и русских школ прочли стихи Пушкина, а лучших исполнителей наградили призами.
Министерство финансов не поддерживает выделение из правительственного резерва средств в поддержку пострадавшей от пожара коневодческой фермы в Тори, поскольку считает его необоснованным.
По мнению канцлера права Юлле Мадизе, дополнительное повышение акцизов на алкоголь, принятое правительством в конце прошлого года, противоречит конституции, поскольку нарушается принцип законных ожиданий.
Министерство иностранных дел рассказало, с какими трудностями сталкиваются граждане Эстонии за рубежом и как часто обращаются за помощью в консульские отделы. За прошлый год консулы Эстонии по всему миру пришли на помощь 1350 раз.
Если подготовленный Министерством внутренних дел законопроект вступит в силу, муниципальная полиция cможет применять силу при задержании сопротивляющихся "зайцев" в общественном транспорте, а в случае необходимости доставлять нарушителей общественного порядка в вытрезвитель.
В прошлом году Департамент оборонных ресурсов (KRA) возбудил 169 дел о проступке в отношении не явившихся вовремя на срочную службу призывников.
В центре белорусской столицы прошла протестная акция "Марш рассерженных белорусов" против введения так называемого "налога на тунеядство", предусмотренного в президентском декрете "О предупреждении социального иждивенчества".
Тартуский окружной суд отказал в досрочном освобождении из тюрьмы Мярту Рингмаа (78), который в народе известен как "паэский бомбмист".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл планирует возглавить памятные мероприятия, которые пройдут в 2018 году в Свердловской области в связи со столетием со дня убийства семьи Николая II. "Поскольку на следующий год столетие, надо сделать все для того, чтобы осуществить это паломничество, если будем живы, здоровы", - сказал патриарх в пятницу в Москве на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, отвечая на его приглашение посетить регион.
Число детей, нуждающихся в срочной гуманитарной помощи на Украине, за последний год удвоилось и достигло одного миллиона. Об этом сообщил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).
Сонные водители, перегруз, разбавленное топливо - это только несколько нарушений, которые обнаружили правоохранители в ходе проверки грузовиков в порту Палдиски. Подобные рейды сегодня охватили всю Европу, передает "Актуальная камера".
Бывший премьер-министр Британии Тони Блэр произнес речь, в которой попытался переубедить британцев, которые проголосовали на референдуме за выход страны из Евросоюза.
Харьюский уездный суд сегодня удовлетворил ходатайство Пыхьяской окружной прокуратуры о взятии под стражу на два месяца троих мужчин, которые были задержаны в Таллинне в среду, 15 февраля. Мужчины подозреваются в принадлежности к преступному сообществу и совершении мошенничества в крупных размерах.
Первые два тома из многотомной эпопеи эстонского прозаика Калле Каспера "Буриданы" вышли в Эстонии в переводе на русский язык.
Департамент полиции и погранохраны планирует в этом году объявить тендер для покупки около 600 пистолетов-пулеметов.
Съемочной группе "Актуальной камеры " удалось стать свидетелем погони за магазинным воришкой. Он ограбил ювелирный магазин.
Первый посол Эстонии в Колумбии Март Тармак в четверг вручил в Боготе свои верительные грамоты президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу.
В пятницу, 17 февраля, около 17 часов поступила угроза взрыва офисному зданию, которое находится в столичном районе Кесклинн. Уже в 17:35 саперы закончили работу, бомбу не нашли.
В пятницу, 17 февраля, Таллиннский окружной суд оставил в силе решение Харьюского уездного суда, согласно которому Центристская партия и MTÜ Vaba Ajakirjandus в связи с нарушением авторских прав должна выплатить фотографу Джилл Гринберг в общей сложности 12 600 евро.
Таллинская городская управа выделила 50 тысяч евро на реставрацию Храма Рождества Богородицы в Таллинне (Казанской церкви). Договор об этом, как сообщает Раэпресс, настоятель церкви Виктор Мельник и вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт подпишут уже завтра, 18 февраля.
В четверг, 16 января, во второй половине дня полицейские задержали женщину, которая подозревалась в совершении мошенничества в Таллинне и Харьюмаа.
В пятницу, 17 февраля, совет Таллиннского телевидения (TTV) выбрал новым членом правления Рево Раудъярва.
Компании Daimler перенесла часть своего производства из Германии в Финляндию на автозавод Valmet, где 16 февраля сошел с конвейера первый внедорожник Mercedes.
Министр финансов Свен Сестер (IRL) считает, что повышение ставок акцизов в ускоренном темпе является шагом, необходимым в интересах здоровья народа и если в этом повышении акцизов и есть момент несоответствия Конституции, то только в способе проведения этого изменения, а не в его сути.
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