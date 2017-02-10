Актуальная камера 10.02.2017 (20:00)

Министерство финансов работает над планом по введению новой пошлины при регистрации автомобиля, в ближайшее время он поступит в правительство. Планируется применение налога для зарегистрированных в Эстонии транспортных средств один раз при смене владельца после вступления закона в силу, а также при регистрации новых, купленных в Эстонии, автомобилей и пригнанных из-за границы.