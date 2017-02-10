Актуальная камера 10.02.2017 (18:00)

Французская полиция задержала четверых подозреваемых в подготовке теракта, в том числе трое мужчин в возрасте от 20 до 36 лет и одну 16-летнюю девушку.
В начале 2017 года между странами-членами ЕС сохранялись большие различия в минимальной месячной зарплате, которая на востоке сообщества остается ниже 500 евро, в то время как в большинстве остальных стран превышает 1000 евро.
Судьи задумались о реформировании досудебных и апелляционных инстанций, поскольку за последние 15 лет в Эстонии нагрузка на уездные суды повысилась более чем вдвое из-за большого числа оспариваемых решений.
В воскресенье, 12 февраля, новостная передача "Актуальная камера" впервые выйдет в эфир из новой современной студии.
В связи с участившимися случаями передачи государству пустующего жилья решено учредить межведомственную рабочую группу из представителей Министерства финансов и Министерства экономики и коммуникаций, которая займется данной проблемой.
Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова стала победительницей спринтерской гонки на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Эстонские спортсменки выступили неудачно, никто из них не попал в число 60 лучших.
Президент США Дональд Трамп считает, что поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины способствует укреплению европейской безопасности.
Результаты 2016 года показывают, что на 93,5 процента экстренных вызовов Центр тревоги ответил в течение 10 секунд. Также данные Центра тревоги свидетельствуют о том, что скорая помощь и полицейские патрули стали быстрее приезжать на место происшествия.
Оппозиционные депутаты Нарва-Йыэсуу, устроившие смену власти в городе, отправили в Нарву 10 февраля предложение о начале переговоров об объединении. Руководство курортного города считает решения оппозиции нелегитимными. В Нарве решили ничего пока не предпринимать и подождать, чем закончится борьба за власть в курортном городе. Тем более правительство 9 февраля решило принудительно слить Нарва-Йыэсуу и Вайвараскую волость с Силламяэ.
Министр социальной защиты Кайа Ива (IRL) одобряет инициативу министра труда и здоровья Евгения Осиновского о конкретных мерах по борьбе с гендерным разрывом по зарплатам, но считает, что начинать надо не с частного, а с публичного сектора.
Эстония с июля по декабрь 2017 года возглавит Совет Европейского союза в один из самых трудных периодов в истории сообщества. Затянувшийся период неопределенности с негативным прогнозом все больше подрывает доверие к европейским институтам в глазах избирателей и может привести к распаду ЕС, что угрожает национальным интересам Эстонии.
Сыгравший девять матчей за сборную Эстонии защитник Марко Юргенсон (29) подписал контракт с клубом "Вааса", который в минувшем сезоне занял четвертое место в чемпионате Финляндии по футболу.
Министерство финансов работает над планом по введению новой пошлины при регистрации автомобиля, в ближайшее время он поступит в правительство. Планируется применение налога для зарегистрированных в Эстонии транспортных средств один раз при смене владельца после вступления закона в силу, а также при регистрации новых, купленных в Эстонии, автомобилей и пригнанных из-за границы.
Председатель правления Эстонской железной дороги (ЭЖД) Сулев Лоо подал совету госкомпании заявление об отставке за три года до истечения срока действия своего трудового договора.
Услугами транспортной компании Lux Express Group во всех странах ее присутствия в 2016 году воспользовались 2,18 млн пассажиров, что на 11% больше, чем в 2015 году. Рекородным для компании стал маршрут между Петербургом и Эстонией, Латвией и Финляндией, за год было перевезено почти 430 000 пассажиров.
Правление Партии реформ на заседании в пятницу утвердило новым генеральным секретарем бывшего мэра Пайде Тыниса Кыйва.
Министерство социальных дел направило на согласование проект постановления о программе вакцинации, согласно которому девочек будут прививать от папилломавируса и использовать для этого комбинированную вакцину, защищающую от шести возбудителей болезни.
В среду, 9 февраля, полиция завела уголовное дело по факту произошедшего в среду на строительном объекте военного городка в Тапа несчастного случая, в котором тяжелые травмы получил рабочий.
В январе 2017 года число безработных в Эстонии выросло до 30 890 человек. Касса по безработице объяснила это влиянием сезонных факторов и реформой трудоспособности. Касса прогнозирует что в 2017 году число безработных увеличится за счет людей с пониженной трудоспособностью.
16 стран восточной стороны Евросоюза – от Польши на севере до Греции на юге – договорились о совместной защите своих границ на случай новой миграционной волны. Она может хлынуть, если Турция снова станет пропускать через свою территорию беженцев. Брюссель выступает против таких мер и настаивает на распределении беженцев по системе квот.
Ляэнеский окружной прокурор на состоявшемся в пятницу заседании Пярнуского уездного суда по делу обвиняемых в убийстве таксиста братьев Филипа-Артура и Беньямина Хийенурмов потребовал для обвиняемых пожизненного тюремного заключения.
В конце минувшей недели, 3 и 4 февраля строительство разноуровневого перекрестка шоссе Таллинн-Нарва и железной дороги Силламяэского порта миновало важную веху - железнодорожное сообщение с портом приостановили на 48 часов, чтобы установить новый железнодорожный виадук.
В четверг вечером от имени раквереского отделения Центристской партии в СМИ поступило пресс-сообщение о том, что Сирет Котка проявила своеволие и потеряла доверие, а на посту руководителя отделения его члены поддерживают бывшего мэра Андреса Яадла. На следующий день Центристская партия сообщила, что центристы в Раквере единогласно поддержали Котка на должности председателя.
Предприниматель Урмас Сырумаа сообщил, что хочет выйти из совета Эстонской железной дороги (ЭЖД). Подобно ряду других предпринимателей и, например, реформисту Тоомасу Кивимяги, Сыырумаа верит, что Эстония должна начать улучшать экономические отношения с Россией.
В северной части Чудского озера на льду образовались широкие трещины, пограничники призывают рыбаков быть внимательными и рекомендуют перед выходом на лед запрашивать дополнительную информацию о ледовой обстановке на озере.
Патриарх русской православной церкви Кирилл 5 февраля назначил викарием Таллиннской епархии и возвел в сан епископа маардуского архимандрита Сергия (Телиха). Таким образом у митрополита Корнилия появился заместитель, который может стать его преемником.
Очередной выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в воскресенье, 12 февраля.
Ведущая рубрики "Нескучный Weekend" на "Радио 4" Ольга Григорьева представила подборку мероприятий, которые можно посетить в предстоящие выходные.
Затраты на возведение стены на границе с Мексикой могут оказаться значительно выше, чем обещал президент США Дональд Трамп. Министерство национальной безопасности США оценило их в 21,6 млрд долларов.
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