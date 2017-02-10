Актуальная камера 10.02.2017 (18:00)

Услугами транспортной компании Lux Express Group во всех странах ее присутствия в 2016 году воспользовались 2,18 млн пассажиров, что на 11% больше, чем в 2015 году. Рекородным для компании стал маршрут между Петербургом и Эстонией, Латвией и Финляндией, за год было перевезено почти 430 000 пассажиров.