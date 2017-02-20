Актуальная камера 20.02.2017 (18:00)

В понедельник, 20 февраля, истек срок подачи заявок на пост главы Тартуского университета. За эту должность будут бороться два кандидата - нынешний глава университета Волли Кальм и декан факультета гуманитарных наук и искусств Маргит Сутроп.
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке за день до своего 65-летия.
На состоявшемся 20 февраля заседании совета столичного отделения Центристской партии было принято решение о том, что избирательные списки на местных выборах в Ласнамяэ и Мустамяэ возглавят Михаил Кылварт и Таави Аас соответственно.
В Тапа проходят репетиции парада по случаю 99-й годовщины независимости Эстонской Республики. Первая пехотная бригада упражняется вместе с союзниками.
Жители Эстонии все чаще сталкиваются с таким явлением, как торговля людьми. Об этом свидетельствует статистика обращений граждан на специальную "горячую линию". Чтобы повысить уровень необходимых знаний в обществе, с этого месяца был запущен первый этап социальной кампании "Одна жизнь", которая разъясняет виды торговли людьми и призывает сообщать о подобных преступлениях.
Германия объявила о планах проведения крупнейшей арктической экспедиции в истории. В 2019-м году 120-метровое судно "Поларштерн" должно отправиться дрейфовать во льдах вокруг Северного полюса. В экспедиции примут участие помимо немецких, российские, британские и китайские ученые.
На заседании 20 февраля специальная комиссия Рийгикогу по борьбе с коррупцией дала оценку обстоятельствам, связанным со сделкой с недвижимостью Arsenal, и скрытому участию политиков в предпринимательстве. По мнению комиссии, участие политиков в бизнесе должно быть открытым и прозрачным.
В последние недели российское новостное агентство Sputnik Eesti, считающееся в Эстонии пропагандистским СМИ, опубликовало два интервью с министром образования и науки Майлис Репс, хотя министр утверждает, что никаких интервью для Sputnik она не давала. Однако на сайте Sputnik опубликованы видео и аудиозаписи интервью с министром.
Эстонский футболист Франк Лийвак подписал контракт сроком на полтора года с ФК "Сараево", который на данный момент занимает второе место в чемпионате Боснии и Герцеговины.
Во время встречи с министром по выходу Великобритании из ЕС Дэвидом Дэвисом председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон выразил уверенность, что выход Великобритании из ЕС будет сложным процессом для обеих сторон, но позволит получить и новый опыт, поскольку ранее такого прецедента не было.
Из 11 работ, поступивших на архитектурный конкурс по развитию недвижимости по адресу Каларанна, 1 в Таллинне жюри отдало первое место проекту "Kesk-Küla" архитектурного бюро Kadarik Tüür Arhitektid OÜ.
Конституционная комиссия поддержала законопроект, который позволит Полиции безопасности (КаПо) и Департаменту информации при проведении спецопераций использовать подставную информацию. Согласно законопроекту, учреждение безопасности имеет право использовать поддельные личные данные при выполнении своих задач.
Кульминацией празднования годовщины Эстонской Республики станет президентский прием в театре "Эстония", однако до этого президент Керсти Кальюлайд в течение двух дней примет участие еще в семи мероприятиях.
В понедельник, 20 февраля, таллиннская "Левадия" заключила договор об аренде сроком на один год с бразильским нападающим Жоао Морелли, права на которого принадлежат клубу английской премьер-лиги "Мидлсбро".
Четыре российских военных советника погибли в Сирии 16 февраля при подрыве автомобиля на фугасе, сообщает Минобороны РФ в понедельник.
Никому не было предъявлено обвинение в связи с произошедшей прошлым летом в городе Антсла Выруского уезда трагедией, когда погиб придавленный деревянной скульптурой ребенок.
Вдовы погибших два года назад шахтеров, отравившихся в шахет "Эстония" неустановленным газом, получили только половину причетающейся им компенсации. Предприятие полностью своей вины не признает, поэтому и не хочет ее платить в полномобъеме. Общий размер компенсации 30 000 евро, женщинам выплатили только 15 000 евро.
Фирма Alexela не получила в прошлогоднем туре приема ходатайств финансирование для проекта строительства терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Палдиски стоимостью 344 млн евро, но планирует продолжить строительство и при необходимости привлечь дополнительный частный капитал.
В связи с подготовкой и проведением парада Сил обороны, посвященного 99-летию Эстонской Республики, 23 февраля с 19 до 24 часов и 24 февраля с 8 часов утра и до окончания парада (примерно в 16 часов) изменится движение некоторых маршрутов общественного транспорта.
В понедельник, 20 февраля, полиция сообщила, что нашла разыскиваемого через средства массовой информации 76-летнего Валентина мертвым. У полиции нет оснований полагать, что причиной смерти являлись преступные действия.
В понедельник в полночь закончится прием заявок на место председателя Эстонского национального телерадиовещания (ERR), и на данный момент заявку о своей кандидатуре в числе прочих подали экс-гендиректор Postimees Эрик Роозе, член правления Cоюза мясопереработчиков и член совета ERR Март Луйк, бывший главный редактор Eesti Ekspress Аллар Танклер и директор по связям с общественностью городской администрации Таллинна Айн Саарна.
По данным проведенного Институтом конъюнктуры исследования приграничной торговли, одна пятая часть жителей Эстонии покупают алкоголь, сигареты и продовольственные товары в Латвии, а дальнейшее повышение акцизов даст дополнительный толчок приграничной торговле.
Объединенные Арабские Эмираты подписали с Россией соглашение о намерении закупки российских истребителей Су-35, а также соглашение о развитии промышленной кооперации в области военно-технической продукции, которое дает возможность развивать проект по легкому истребителю пятого поколения.
Президент Керсти Кальюлайд по предложению министра обороны Маргуса Цахкна произвела командующего Силами обороны генерал-лейтенанта Рихо Терраса в генералы.
У торговых сетей Maxima и Prisma на Северо-Востоке имеется большой опыт по набору сотрудников в столицу, на следующей неделе вербовочную кампанию в Нарве, Силламяэ и Йыхви проведет и Rimi.
Любому государству для обоснования права на существование нужны собственные исторические символы, на которые можно ссылаться при принятии судьбоносных решений. Для США – это покорение Дикого Запада, война между Югом и Севером и культ отцов-основателей. Для России таковыми стали Киевская Русь, князь Владимир-Креститель, победы над Наполеоном и гитлеровской Германией. История независимой Эстонии не имеет столь давних корней, а потому создание символических основ для государства происходит до сих пор. Часто методом проб и ошибок.
4 марта на сцене Saku Suurhall вместе с десятью финалистами конкурса Eesti Laul в качестве приглашенного гостя выступит победитель конкурса "Евровидение-2015" Монс Зелмерлев из Швеции.
По словам депутата Европейского парламента и председателя нарвского округа Центристской партии Яны Тоом, после состоявшегося в понедельник заседания нарвской организации центристов остается открытым вопрос о том, будет ли она баллотироваться на местных выборах в Нарве или Таллинне.
Около 350 нелегальных мигрантов прорвались в испанский автономный город Сеута, расположенный на африканском побережье Гибралтарского пролива. В ночь на понедельник, 20 февраля, нелегалам удалось перебраться через шестиметровый двойной забор, отделяющий анклав от Марокко.
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