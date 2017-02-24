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Роман "Буриданы" Калле Каспера частично переведен на русский язык

Магазин Apollo в торговом центре Solaris. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 18:57
Рубрика: Культура

Первые два тома из многотомной эпопеи эстонского прозаика Калле Каспера "Буриданы" вышли в Эстонии в переводе на русский язык.

Новая книга - не совсем обыкновенная. Под одним переплетом в ней два тома из восьмитомной эпопеи, изданной под тем же названием на эстонском языке в период с 2005 по 2014 годы и в 2013 году удостоенной премии имени Таммсааре, которую присуждает город Таллинн раз в пять лет.

"Буриданов" можно назвать историческим или психологическим романом, можно – семейной хроникой – понятно, что это произведение сейчас в мейнстриме. По крайней мере, современные российские издатели говорят о всплеске интереса к традиционно реалистическому роману.

Сам автор характеризует "Буриданов" так: "Мне кажется, что каждое художественное произведение должно дать возможность посмотреть на мир как-то иначе, другим взглядом. Надеюсь, мой роман позволит, в историко-философском смысле, увидеть в несколько ином свете двадцатый век, а в человеческом – отношения внутри семьи, где более всего ценится преданность друг другу".

Презентация книги для всех интересующихся современной эстонской литературой состоится 21 февраля в книжном магазине "Аполло" таллиннского центра "Солярис" в 18 часов. О книге расскажут сам Калле Каспер и старший научный сотрудник Таллиннского университета Александр Данилевский.

На русский язык книгу перевела Гоар Маркосян-Каспер.

Екатерина Таклая
Редактор

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