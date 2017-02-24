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Ученики эстонских и русских школ соревновались в чтении стихов Пушкина

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Дарья Денисова
Cегодня 11:49 Обновлено 21:29
Рубрика: Культура

В рамках Дней русского просвещения в пятницу, 17 февраля, в гимназии Густава Адольфа прошел финал конкурса чтецов среди таллиннских школьников. Ученики столичных эстонских и русских школ прочли стихи Пушкина, а лучших исполнителей наградили призами. 

Значительная часть программы Дней русского просвещения в этот раз посвящена жизни и творчеству А. С. Пушкина – в этом году со дня смерти поэта исполняется 180 лет, передает "Актуальная камера".

По словам куратора конкурса чтецов Тамары Смирновой, в конкурсе приняли участие 53 школьника.

Кроме конкурса чтецов, в рамках Дней просвящения в Таллиннском русском музее открылась выставка "Русское печатное слово в Таллинне". Выставка знакомит с историей русской печати, реформами русского алфавита и процессом печатания книг.

Фестиваль завершится уже в это воскресенье. В Центре русской культуры пройдут ярмарка, кукольный спектакль и различные мастер-классы.

Ирина Киреева, Виктор Сольц
Редактор

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