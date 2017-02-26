Виртуальный рынок в Эстонии набирает обороты и выходит из-под контроля государства

Интернет-торговля – серая зона, которая слабо регулируется на законодательном уровне. Съемочная группа "АК+" разбиралась, как правильно выбрать поставщика товара и не оказаться клиентом недобросовестных фирм.

Онлайн-торговля захватывает мир, с каждым годом приумножая свою популярность. Неравнодушны к виртуальным магазинам и жители Эстонии. Однако у интернет-торговли в Эстонии так много слабых мест, что порой покупатель остается с носом.

Екатерина не понаслышке знает, как виртуальный шопинг может обернуться затяжными и нервными спорами с продавцом. Интернет-магазин ваучеров Crazy Deal не выслал ей товар вовремя. "В сентябре я заказала два теплых зимних одеяла на зиму детям. Думала: придут в октябре, как раз к холодам. Наступил октябрь и из магазина приходит письмо, что срок доставки отодвигается на ноябрь. Наступил ноябрь. История повторяется. То же самое письмо, только написано уже, что сроки отодвигаются на январь", – поделилась опытом Екатерина.

Законодательство не поспевает за отраслью онлайн-торговли

В итоге деньги за одеяла Екатерина получила спустя почти пять месяцев. Осадок, как говорится, остался. И клиентов Crazy deal c таким осадком – немало. Жалобы потоком стекались в Департамент защиты прав потребителя и в итоге ведомство внесло сайт в черный список. К слову, ваучерный портал давно зарекомендовал себя не самым надежным партнером среди любителей интернет-торговли. Crazy Deal не раз менял юридическое название, чтобы избежать выплаты долгов перед партнерами и государством, говорят в Союзе интернет-торговли. Такая практика не редкость: отрасль развивается молниеносно, а законодательство за ней не поспевает.

"Сегодня у нас нет сведений о том, сколько интернет-торговцев действует на рынке Эстонии. В бизнес-регистре Эстонии, конечно, указано число зарегистрированных предприятий, основной деятельностью которых является торговля по почте, но в их числе нет тех, для которых онлайн-торговля является дополнительной деятельностью. А это тоже важно", – отметила председатель правления Союза интернет-торговцев Эстонии Сигне Кыйв.

В Министерстве экономики парируют: Эстония на пути облегчения бюрократической ноши предпринимателей.

"Мы выбрали направление на снижение административной нагрузки на предприятия, чтобы различных регистраций и ходатайств было меньше. Так что, создавать отдельный регистр мы не планируем", – заверил руководитель отдела Министерства экономики и коммуникаций Мадис Эхасту.

Интернет-магазин легко как открыть, так и закрыть

Всемирная паутина ко всему прочему еще и Клондайк для мошенников, которые распускают свои сети и на виртуальных рынках.

По словам представителя Союза интернет-торговцев, никто не проверяет, предоставило ли предприятие все свои юридические данные, имеются ли у него долги. "У Департамента технического надзора и Налогового-таможенного департамента просто нет для этого ресурса, ведь речь идет о тысячах интернет-магазинов. Представьте, покупатель отправляет 100% предоплаты за товар анонимному продавцу в интернете, а того и след простыл", – пояснила Сигне Кыйв, добавив, что необязательно торговать в Эстонии, продавец из-за рубежа может просто открыть страничку с эстонским доменом и продавать товары или услуги.

Руководитель отдела потребительской политики Департамента защиты прав потребителей Ханна Турецки-Тоомик обрисовала сегодняшнюю реальность: "Интернет-магазин легко открыть, но его легко и закрыть, особенно, когда продавец злоупотребляет доверием клиентов. У того же продавца есть возможность открыть новый интернет-магазин и использовать уже там накопленный опыт, в том числе отрицательный".

Зачастую интернет-пользователь попадает в ловушку в погоне за скидками

Нереально контролировать рынок, о котором у государства нет представления, утверждают в Союзе интернет-торговли. Однако, в Министерстве экономики уверены: если обязать все онлайн-магазины регистрировать свою деятельность в отдельном регистре, то потребителя это не обезопасит.

По словам Ханны Турецки-Тоомик из Департамента защиты прав потребителя, зачастую интернет-пользователь сам попадает в ловушку недобросовестных торговцев, поддаваясь импульсивному желанию купить подешевле и получить побыстрее. При этом даже не интересуясь тем, что прячется за красочным веб-сайтом интернет-магазина. "В интернете есть множество возможностей проверить и узнать, что пишут об интернет-магазине другие клиенты, какой опыт сотрудничества у них. Можно обратиться к этим отзывам, разделить их на положительные и отрицательные, чтобы не наступить на те же грабли", – рекомендует Тоомик.

Дополнительной подушки безопасности со стороны государства нет

В случае, если товар не дошел вовремя, а онлайн-магазин не спешит с его заменой или возвратом денег, следует обратиться в первую очередь в представительство магазина, советуют в Департаменте защиты прав потребителей. Если договориться не удалось, за дело возьмется ведомство, а именно – Комиссия по потребительским спорам. Если чиновники обнаружат, что онлайн-торговец поступил нечестно по отношению к клиенту, то ему предпишут выполнить все обязательства в течение одного месяца. В случае бездействия со стороны виртуального магазина, департамент отправит его в черный список. На этом все.

После этого спасение утопающих становится делом рук самих утопающих. Попытать счастья можно в суде. Правда, зачастую в эти затяжные споры вступают те клиенты, которые потеряли на виртуальном рынке крупную сумму денег. Те же, кто лишился пяти-шести евро, просто опускают руки и таких среди недовольных клиентов онлайн-предпринимателей – большинство. Риски в онлайне куда выше, чем в оффлайне. Однако дополнительной подушки безопасности со стороны государственных законов нет.

"Разумеется, когда продавец и покупатель не взаимодействуют напрямую в каком-либо конкретном месте, риск выше. Всякое может произойти. Но государство не может всех тотально контролировать. Скорее, мы избрали метод повышения информированности покупателей", – пояснил руководитель отдела Министерства экономики и коммуникаций Мадис Эхасту.

В итоге, виртуальный шопинг становится своеобразной лотереей. Выиграешь – получишь свой товар вовремя, а нет – готовься к долгой и напряженной битве за свои права. И победы в ней никто не гарантирует.

Статистика:

Как показывают опросы общественного мнения, покупки в режиме онлайн совершает 64% населения Эстонии в возрасте от 18 до 75 лет.

Активнее всего посещают онлайн-магазины представители молодого поколения. Люди до 40 лет чаще всего приобретают в интернете билеты в кино, на концерты и в театр, а также одежду и обувь.

Не чужд виртуальный шопинг и представителям старшего поколения. Те, кому за 40 в основном покупают в интернете разного рода страховки, а также бронируют себе путешествия.

На зарубежные сайты эстонские пользователи заходят в поисках одежды, а также предметов для отдыха и спорта. А на местных самой популярной номинацией считаются билеты на культурно-массовые мероприятия и заказ еды на дом.