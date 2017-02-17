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В Таллинне открылась туристическая выставка TourEst

Video
Дарья Денисова
Cегодня 21:33
Рубрика: Экономика

В эстонской столице открылась туристическая выставка Tourest, на которой представлены около полусотни направлений из 22 стран мира.

Посетителям выставки представлены варианты отдыха в странах-фаворитах эстонских туристов — Турции, Греции и Кипре, а также новинки Tourest этого года — Тибет и Мальдивы, сообщила в пятницу, 10 февраля, "Актуальная камера".

Популярность выставки показывает, что клиенты эстонских турфирм по-прежнему стремятся отдыхать за границей, несмотря на нестабильную ситуацию в мире.

"Те, кто хотят просто отдыхать на берегу моря с детьми большой семьей, конечно, выбирают Турцию, потому что условия, которые предоставляют в отелях Турции, не могут предоставить отельеры ни в Греции, ни в Болгарии. В прошлом году, конечно, из-за всех событий, которые происходят в мире, спрос на Турцию упал, но в этом году он снова вырос и так как люди уже сравнили отдых в Греции, Болгарии с отдыхом в Турции, то в этом году выбирают Турцию и активно бронируют с октября месяца", - рассказала директор компании TezTour Estonia Татьяна Денисова.

По словам представителя GOTravel, для эстоноземельцев сейчас турнаправление номер один — греческие острова в летний сезон. "Сегодня в общем-то люди ждут и хотят бронировать рейсы на лето. Сделала только что бронирование на август. Это был Крит, очень много спрашивают про Родос", - сказала менеджер компании GOTravel Агэ Пыдер.

Несмотря на популярность теплых стран, и сама Эстония не страдает от недостатка туристов.

"На этой неделе мы получили результаты за прошлый год, когда были достигнуты новые рекорды внутреннего туризма. Это значит, что наши люди любят отдыхать в Эстонии. Но, с другой стороны, тоже значит, что предлагают очень много и очень разные предложения, варианты для отдыха", - сказала главный секретарь Эстонского Союза туризма Марианн Лугус.

Союз туризма Эстонии организовывает выставку TourEst уже в 26-й раз.

Андрей Крашевский
Редактор

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