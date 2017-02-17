Минимальная зарплата на востоке ЕС — меньше 500 евро, а в большинстве остальных стран превышает 1000

Минимальная зарплата в странах-членах ЕС. Фото: Eurostat

В начале 2017 года между странами-членами ЕС сохранялись большие различия в минимальной месячной зарплате, которая на востоке сообщества остается ниже 500 евро, в то время как в большинстве остальных стран превышает 1000 евро.

Такие данные в пятницу, 10 февраля, опубликовала европейская статистическая служба Eurostat.

На 1 января 2017 года минимальная месячная зарплата была установлена в 22 странах ЕС, в остальных странах-члена сообщества она отсутствует.

В Латвии и Литве минимальная зарплата сейчас составляет 380 евро в месяц. Меньше она только в Болгарии (235 евро) и Румынии (275 евро). Минимальная зарплата не превышает 500 евро в месяц также в Чехии (407 евро), Венгрии (412 евро), Хорватии (433 еврo), Словакии (435 евро), Польше (453 еврo) и Эстонии (470 еврo).

Самая высокая в ЕС минимальная зарплата - в Люксембурге (1999 евро), Ирландии (1563 евро), Нидерландах (1552 евро), Бельгии (1532 евро) и Германии (1498 еврo).

Самая высокая минимальная месячная зарплата в ЕС в девять раз превышает самую низкую, а с учетом паритета покупательной способности соотношение составляет 1:3.

По сравнению с 2008 годом минимальная зарплата больше всего выросла в Болгарии (+109%), Румынии (+99%) и Словакии (+80%). В Эстонии прирост составил 69%, в Латвии - 65%, в Литве - 64%. Единственная страна, где минимальная зарплата за этот период снизилась — Греция (-14%).

Минимальная зарплата превышает 60% от средних доходов только в трех странах ЕС: Португалии (64%), Франции и Словении (по 62%). В Латвии и Литве этот показатель составляет 52%, в Эстонии — 40%.

В Австрии, Дании, Италии, Финляндии, Швеции и на Кипре государство не устанавливает минимальную зарплату.