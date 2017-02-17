logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Минимальная зарплата на востоке ЕС — меньше 500 евро, а в большинстве остальных стран превышает 1000

Минимальная зарплата в странах-членах ЕС. Фото: Eurostat
Cегодня 18:24
Источник: BNS
Рубрика: Экономика

В начале 2017 года между странами-членами ЕС сохранялись большие различия в минимальной месячной зарплате, которая на востоке сообщества остается ниже 500 евро, в то время как в большинстве остальных стран превышает 1000 евро.

Такие данные в пятницу, 10 февраля, опубликовала европейская статистическая служба Eurostat.

На 1 января 2017 года минимальная месячная зарплата была установлена в 22 странах ЕС, в остальных странах-члена сообщества она отсутствует.

В Латвии и Литве минимальная зарплата сейчас составляет 380 евро в месяц. Меньше она только в Болгарии (235 евро) и Румынии (275 евро). Минимальная зарплата не превышает 500 евро в месяц также в Чехии (407 евро), Венгрии (412 евро), Хорватии (433 еврo), Словакии (435 евро), Польше (453 еврo) и Эстонии (470 еврo).

Самая высокая в ЕС минимальная зарплата - в Люксембурге (1999 евро), Ирландии (1563 евро), Нидерландах (1552 евро), Бельгии (1532 евро) и Германии (1498 еврo).

Самая высокая минимальная месячная зарплата в ЕС в девять раз превышает самую низкую, а с учетом паритета покупательной способности соотношение составляет 1:3.

По сравнению с 2008 годом минимальная зарплата больше всего выросла в Болгарии (+109%), Румынии (+99%) и Словакии (+80%). В Эстонии прирост составил 69%, в Латвии - 65%, в Литве - 64%. Единственная страна, где минимальная зарплата за этот период снизилась — Греция (-14%).

Минимальная зарплата превышает 60% от средних доходов только в трех странах ЕС: Португалии (64%), Франции и Словении (по 62%). В Латвии и Литве этот показатель составляет 52%, в Эстонии — 40%.

В Австрии, Дании, Италии, Финляндии, Швеции и на Кипре государство не устанавливает минимальную зарплату.

Андрей Крашевский
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 10.02.2017 (18:00)

Погода

foto
В пятницу переменная облачность, без осадков, -2.. -7

Новости Эстонии

foto
Преемником митрополита Корнилия стал маардуский епископ Сергий
 foto
"Инсайт": дипломную работу можно купить за 300 евро, обнаружить плагиат очень сложно
 foto
Директор Аннелиннаской гимназии Хийе Ассер: наградив меня, Эстония сказала "спасибо" выбравшим путь интеграции русским
 foto
Школьный директор Нина Сытник о президентской награде: спасибо всем, кто ценит мою работу
 foto
Среди тех, кто получит в этом году награды из рук президента Эстонии — Нина Сытник и Андрей Ямся

Зарубежные новости

foto
ВИДЕО: в Новой Зеландии на берег выбросились сотни китов
 foto
Палата общин приняла законопроект о выходе Великобритании из ЕС
 foto
В Латвии выявлен новый случай АЧС, будут забиты около 10 000 свиней