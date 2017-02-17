logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Бывший генсек свободников покинул партию

Маргус Майдла. Фото: ERR
Cегодня 19:49
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

Свободную партию покинули бывший генеральный секретарь партии Маргус Майдла и писатель-фантаст Антс Миллер, больше известный под псевдонимом Сийм Вескимеэс . Первый обосновал свое решение покинуть организацию новыми вызовами в сфере научных проектов, второй - противоречиями с руководством партии.

По данным Коммерческого регистра, Миллер и Майдла в числе других основателей партии вступили в организацию 15 октября 2014 года, а покинули ее в четверг, 9 февраля 2017 года. В то же время, в интервью BNS оба отрицали согласованность своих действий по выходу из партии.

По словам Миллера, он покинул партию, поскольку считает планы Свободной партии выйти на местные выборы осенью этого года в составе избирательных союзов гарантированным провалом. "Об этом я говорил и в партии — если дело дойдет до этой клоунады, то я ухожу, поскольку не хочу работать в цирке", - сказал Миллер.

Миллер добавил, что его выход из партии с уходом Майдла напрямую не связан. "Но вполне возможно, что он связан с явлением более общего порядка — численность рядов Свободной партии сокращается, и мне как одному из основателей партии горько видеть, что сейчас она просто разваливается, - отметил политик. - Для начала я отдохну немного, поскольку устал от того, что все мои усилия ни к чему не приводят".

Бывший генсек партии Маргус Майдла в интервью BNS объяснил свой уход участием в новом проекте, никак не связанном с политикой. "Я долгое время работал журналистом, пишущим о науке. Один из моих научных проектов достиг фазы, когда предварительная работа уже завершена и пора посвятить ей уже все время. По этой причине я дистанцировался от партии".

Одновременный уход с Миллером Майдла назвал странным совпадением. "Мы с Миллером не являемся большими политическими друзьями, мы скорее соперники, и наш уход совсем не был согласованным решением", - добавил Майдла.

На парламентских выборах 2015 года Миллер набрал 227 голосов, а Майдла - 131 голос. Этого не хватило для попадания в Рийгикогу.

Пресс-секретарь партии Эпп Алаталу в интервью BNS выразила удивление решением политиков, отметив, что об их уходе в Свободной партии узнали только из сообщений СМИ.

30 января Свободную партию покинул ее бывший исполнительный директор Велло Вяйнсалу.

Виктор Сольц
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 10.02.2017 (18:00)

Новости Эстонии

foto
Нагрузка на уездные суды за 15 лет выросла более чем вдвое
 foto
Преемником митрополита Корнилия стал маардуский епископ Сергий
 foto
"Инсайт": дипломную работу можно купить за 300 евро, обнаружить плагиат очень сложно

Зарубежные новости

foto
ВИДЕО: в Новой Зеландии на берег выбросились сотни китов
 foto
Палата общин приняла законопроект о выходе Великобритании из ЕС