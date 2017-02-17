Бывший генсек свободников покинул партию

Маргус Майдла. Фото: ERR

Свободную партию покинули бывший генеральный секретарь партии Маргус Майдла и писатель-фантаст Антс Миллер, больше известный под псевдонимом Сийм Вескимеэс . Первый обосновал свое решение покинуть организацию новыми вызовами в сфере научных проектов, второй - противоречиями с руководством партии.

По данным Коммерческого регистра, Миллер и Майдла в числе других основателей партии вступили в организацию 15 октября 2014 года, а покинули ее в четверг, 9 февраля 2017 года. В то же время, в интервью BNS оба отрицали согласованность своих действий по выходу из партии.

По словам Миллера, он покинул партию, поскольку считает планы Свободной партии выйти на местные выборы осенью этого года в составе избирательных союзов гарантированным провалом. "Об этом я говорил и в партии — если дело дойдет до этой клоунады, то я ухожу, поскольку не хочу работать в цирке", - сказал Миллер.

Миллер добавил, что его выход из партии с уходом Майдла напрямую не связан. "Но вполне возможно, что он связан с явлением более общего порядка — численность рядов Свободной партии сокращается, и мне как одному из основателей партии горько видеть, что сейчас она просто разваливается, - отметил политик. - Для начала я отдохну немного, поскольку устал от того, что все мои усилия ни к чему не приводят".

Бывший генсек партии Маргус Майдла в интервью BNS объяснил свой уход участием в новом проекте, никак не связанном с политикой. "Я долгое время работал журналистом, пишущим о науке. Один из моих научных проектов достиг фазы, когда предварительная работа уже завершена и пора посвятить ей уже все время. По этой причине я дистанцировался от партии".

Одновременный уход с Миллером Майдла назвал странным совпадением. "Мы с Миллером не являемся большими политическими друзьями, мы скорее соперники, и наш уход совсем не был согласованным решением", - добавил Майдла.

На парламентских выборах 2015 года Миллер набрал 227 голосов, а Майдла - 131 голос. Этого не хватило для попадания в Рийгикогу.

Пресс-секретарь партии Эпп Алаталу в интервью BNS выразила удивление решением политиков, отметив, что об их уходе в Свободной партии узнали только из сообщений СМИ.

30 января Свободную партию покинул ее бывший исполнительный директор Велло Вяйнсалу.