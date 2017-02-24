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Окружной суд: центристы должны выплатить фотографу более 12 000 евро за нарушение авторских прав

Центристам придется раскошелиться. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 17:54
Рубрика: Эстония

В пятницу, 17 февраля, Таллиннский окружной суд оставил в силе решение Харьюского уездного суда, согласно которому Центристская партия и MTÜ Vaba Ajakirjandus в связи с нарушением авторских прав должна выплатить фотографу Джилл Гринберг в общей сложности 12 600 евро.

Окружной суд сделал изменение лишь в части решения, касающегося распределения судебных издержек, сообщила пресс-секретарь Аннели Вилу порталу ERR.ee.

Окружной суд счел, что в части авторских прав решение уездного суда было законным и обоснованным.

Харьюский уездный суд в марте 2016 года частично удовлетворил иск фотографа Джилл Гринберг к Центристской партии и издающему газету Kesknädal объединению Vaba Ajakirjandus по компенсации ущерба в связи с нарушением авторских прав.

Суд постановил, что Центристская партия в связи с нарушением авторских прав должна выплатить фотографу 2800 евро, а MTÜ Vaba Ajakirjandus - 9800 евро.

Суд согласился с истцом в том, что Центристская партия и Vaba Ajakirjandus нарушили авторские имущественные и неимущественные права, опубликовав снимки без разрешения автора. Суд не согласился с требованием истца о том, что ответчики должны компенсировать ущерб в многократном объеме.

Иск касался использования сделанной Гринберг фотографии в опубликованной в 2011 году газетой Kesknädal рекламе, призывавшей людей выделить тратящиеся на хутор Эрма деньги на детские сады.

Гринберг создала серию фотографий плачущих детей, которая экспонировалась во многих странах мира, в 2006 году. Газета Kesknädal использовала одну из этих фотографий в своей рекламе, но, по словам Гринберг, она не давала на это разрешения. "Я бы никогда не разрешила этой группе использовать мое искусство в качестве пропаганды, - сказала Гринберг. - Более того, я больше никогда не буду давать разрешение на использование этих фотографий, я не получила на это разрешения от родителей сфотографированных детей".

Гринберг требовала за использование фотографии 57 500 евро.

Виктор Сольц
Редактор

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