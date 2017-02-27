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Торговля людьми оказалась актуальной проблемой для Эстонии

Кампания "1Жизнь". Фото: lft.ee
Стас Кузнецов
Cегодня 18:43
Рубрика: Эстония

Жители Эстонии все чаще сталкиваются с таким явлением, как торговля людьми. Об этом свидетельствует статистика обращений граждан на специальную "горячую линию". Чтобы повысить уровень необходимых знаний в обществе, с этого месяца был запущен первый этап социальной кампании "Одна жизнь", которая разъясняет виды торговли людьми и призывает сообщать о подобных преступлениях.

Торговля людьми сегодня - это нечто большее, чем незаконный перевоз рабочей силы в другие страны или, скажем, сексуальное рабство, передает "Актуальная камера".

"Например, был такой случай, когда женщина устроилась работать няней и при этом она была вынуждена жить в шкафу. Вы можете себе представить такое? Звучит так, словно этого не может быть. Но женщина жила в таких условиях и питалась остатками еды с хозяйского стола", - рассказывает представитель НКО Living for Tomorrow Сирле Блумберг.

Те, кто думают, что торговля людьми - это явление, которое характеризует слаборазвитые страны, глубоко заблуждаются. Только в 2016 году в нашей стране было зафиксировано свыше 400 случаев обращения на "горячую линию" и 15 судебных дел, связанных с эпизодами торговли рабочей силой. Наиболее распространенные случаи связаны с тем, что работодатель игнорирует предыдущие соглашения и ставит работника в принудительную ситуацию - будь то ограничение свободы передвижения, вымогательство, угроза, хранение документов или что-то подобное.

"Есть большая боязнь. Но ведь не во всех случаях нужно обязательно обращаться в суд. Например, когда есть эстонский посредник, то часто можно использовать широкий спектр услуг нашей трудовой инспекции. Заявления туда подаются бесплатно, там работают хорошие специалисты - консультанты-юристы. Мне кажется, что люди очень часто просто не понимают, как в таких случаях разбираться и с чего надо начинать", - отмечает Блумберг.

Чтобы повысить уровень необходимых знаний в обществе, с этого месяца был запущен первый этап социальной кампании "1Жизнь" или "1ELU", которая разъясняет виды торговли людьми и призывает сообщать об этих преступлениях. Во второй и третьей его фазах акцент будет сделан на предупреждении сексуальной эксплуатации и использования детей в преступных целях.

В НКО Living for Tomorrow призывают не замалчивать о таких эпизодах и в случае необходимости сразу обратиться по номеру "горячей линии".

Виктор Сольц
Редактор

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