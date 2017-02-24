Минфин не поддерживает выделение средств коневодческой ферме в Тори

Старейшая в Эстонии ферма по разведению лошадей Тори Фото: ERR

Министерство финансов не поддерживает выделение из правительственного резерва средств в поддержку пострадавшей от пожара коневодческой фермы в Тори, поскольку считает его необоснованным.

Министерство сельской жизни ходатайствует о выделении 445 193 евро компенсации ущерба, в том числе 158 626 евро на покрытие операционных расходов фермы в этом году и 286 567 евро на восстановление здания конюшни.

Министерство финансов отметило, что не поддерживает выделение 158 626 евро на покрытие операционных расходов, поскольку речь не идет о непредвиденных затратах, эту сумму следовало обсудить при составлении государственного бюджета и тем самым она не соответствует условиям выделения средств из резерва.

Министерство финансов поддерживает финансирование ликвидации причиненного пожаром ущерба и работ по консервации памятника архитектуры на сумму 150 000 евро. Поскольку речь не идет о находящихся в использовании со стороны фермы зданиях, министерство не считает необходимыми дополнительные реновационные работы, поскольку они являются дополнительными инвестициями в недвижимость.

Одно целое с расположенным в Тори историческим комплексом коневодческой фермы составляют более 900 гектаров поля и леса и 28 лошадей.

После расторжения в конце 2016 года арендных договоров фермой управляет Эстонский музей сельского хозяйства.