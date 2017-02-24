Минфин не поддерживает выделение средств коневодческой ферме в Тори
Министерство финансов не поддерживает выделение из правительственного резерва средств в поддержку пострадавшей от пожара коневодческой фермы в Тори, поскольку считает его необоснованным.
Министерство сельской жизни ходатайствует о выделении 445 193 евро компенсации ущерба, в том числе 158 626 евро на покрытие операционных расходов фермы в этом году и 286 567 евро на восстановление здания конюшни.
Министерство финансов отметило, что не поддерживает выделение 158 626 евро на покрытие операционных расходов, поскольку речь не идет о непредвиденных затратах, эту сумму следовало обсудить при составлении государственного бюджета и тем самым она не соответствует условиям выделения средств из резерва.
Министерство финансов поддерживает финансирование ликвидации причиненного пожаром ущерба и работ по консервации памятника архитектуры на сумму 150 000 евро. Поскольку речь не идет о находящихся в использовании со стороны фермы зданиях, министерство не считает необходимыми дополнительные реновационные работы, поскольку они являются дополнительными инвестициями в недвижимость.
Одно целое с расположенным в Тори историческим комплексом коневодческой фермы составляют более 900 гектаров поля и леса и 28 лошадей.
После расторжения в конце 2016 года арендных договоров фермой управляет Эстонский музей сельского хозяйства.
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