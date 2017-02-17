В новом тендере на изготовление ID-карт за 40 млн евро участвуют три фирмы

ID-карта. Фото: Postimees/Scanpix

На право штамповать новые ID-карты для жителей Эстонии по заказу Департамента полиции и погранохраны стоимостью около 40 млн евро претендуют три предприятия.

В конкурсе участвуют две французские (Oberthur Technologies S.A. и Safran Identity & Security Morpho) и одна швейцарская фирма (Gemalto AG), сообщила в пятницу, 10 февраля, пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

По результатам тендера департамент полиции и погранохраны заключит договор о покупке новых ID-карт, карточек видов на жительство и цифровых бланков удостоверений личности, а также об оказании услуги их сертификации. Договор будет заключен сроком на пять лет.

В полиции отметили, что тендер на данный госзаказ проводится впервые, а в течение последних 15 лет по соображениям безопасности документы изготавливала одна и та же фирма (Gemalto AG). На этот раз департамент ставит своей целью заключить договор с предприятием, которое будет способно обеспечить безопасность и надежность работы документа по цене, приемлемой для пользователя.

Решение о победителе конкурса будет принимать межведомственная комиссия, в которую при необходимости могут быть привлечены и независимые эксперты. Срок действия договора с Gemalto AG истекает в конце 2018 года.