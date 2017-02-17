logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

В новом тендере на изготовление ID-карт за 40 млн евро участвуют три фирмы

ID-карта. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 19:23
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

На право штамповать новые ID-карты для жителей Эстонии по заказу Департамента полиции и погранохраны стоимостью около 40 млн евро претендуют три предприятия.

В конкурсе участвуют две французские (Oberthur Technologies S.A. и Safran Identity & Security Morpho) и одна швейцарская фирма (Gemalto AG), сообщила в пятницу, 10 февраля, пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

По результатам тендера департамент полиции и погранохраны заключит договор о покупке новых ID-карт, карточек видов на жительство и цифровых бланков удостоверений личности, а также об оказании услуги их сертификации. Договор будет заключен сроком на пять лет.

В полиции отметили, что тендер на данный госзаказ проводится впервые, а в течение последних 15 лет по соображениям безопасности документы изготавливала одна и та же фирма (Gemalto AG). На этот раз департамент ставит своей целью заключить договор с предприятием, которое будет способно обеспечить безопасность и надежность работы документа по цене, приемлемой для пользователя.

Решение о победителе конкурса будет принимать межведомственная комиссия, в которую при необходимости могут быть привлечены и независимые эксперты. Срок действия договора с Gemalto AG истекает в конце 2018 года.

Андрей Крашевский
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 10.02.2017 (18:00)

Новости Эстонии

foto
Нагрузка на уездные суды за 15 лет выросла более чем вдвое
 foto
Преемником митрополита Корнилия стал маардуский епископ Сергий
 foto
"Инсайт": дипломную работу можно купить за 300 евро, обнаружить плагиат очень сложно

Зарубежные новости

foto
ВИДЕО: в Новой Зеландии на берег выбросились сотни китов
 foto
Палата общин приняла законопроект о выходе Великобритании из ЕС