На таллиннском предприятии двое работников отравились парами чистящего средства

Скорая помощь. Фото: Postimees/Scanpix

В Таллинне в субботу вечером на одном из предприятий двое работников, после того, как в помещениях фирмы провели уборку, отравились парами чистящего средства.

Об этом BNS сообщила пресс-служба МВД, по данным которой сообщение о случае отравления поступило от одного из предприятий на Петербургском шоссе в 20:35. Как выяснили спасатели, после того, как фирма по уборке завершила работы по очистке и вощению полов, работники фирмы почувствовали головную боль, тошноту и проблемы с дыханием.

Прибывшая на место происшествия скорая помощь проконтролировала состояние здоровья пострадавших и двоих из них доставили на лечение в больницу.