Майлис Репс. Фото: ERR

В последние недели российское новостное агентство Sputnik Eesti, считающееся в Эстонии пропагандистским СМИ, опубликовало два интервью с министром образования и науки Майлис Репс, хотя министр утверждает, что никаких интервью для Sputnik она не давала. Однако на сайте Sputnik опубликованы видео и аудиозаписи интервью с министром.

"Я не давала этих интервью для Sputnik", - сказала Репс в понедельник газете Postimees.

Первое из этих интервью, касавшееся холокоста, Sputnik опубликовал 31 января. В нем Репс рассказывает о своем отношении к холокосту, о том, как местные политики ссорят между собой народы, а также упоминает, что холокост был намного страшнее, чем депортации людей из Эстонии в Сибирь.

"Я знаю, что это "интервью" обеспокоило и некоторые официальные учреждения в Эстонии, но и мы в министерстве обеспокоились — откуда появились эти слова, если я не общалась со Sputnik", - сказала Репс.

Через девять дней на эстонском сайте Sputnik появилось новое интервью с Репс, где в трехминутной телефонной беседе она рассказывает о планируемых изменениях в требованиях, касающихся преподавания эстонского языка в русских школах.

Министр утверждает, что и это интервью — результат мошенничества.

Стоит отметить, что оба опубликованные на портале Sputnik материала содержат звуковую дорожку со словами Репс, на основе которых и были написаны статьи.

В своем ответе на статью в Potimees сайт Sputnik указал на то, что интервью о своем отношении к Холокосту Репс дала порталу на кладбище Рахумяэ, что подтверждает сделанная там же видеозапись. На этой записи отчетливо слышно, как журналист, прежде чем задать вопрос, назвал свое издание. В этой же статье-ответе говорится, что в случае со второй статьей министр сама перезвонила журналисту Sputnik на рабочий телефон редакции, разговор о русском образовании был записан.