"Паэскому бомбисту" отказали в досрочном освобождении и в окружном суде

Пенсионер Мярт Рингмаа останется в тюрьме. Фото: ERR

Тартуский окружной суд отказал в досрочном освобождении из тюрьмы Мярту Рингмаа (78), который в народе известен как "паэский бомбмист".

Окружной суд оставил в силе принятое Вируским уездным судом в январе решение, сообщила порталу ERR.ee пресс-секретарь Тартуских судов Криста Тамм.

16 января Вируский уездный суд посчитал, что досрочное освобождение Мярта Рингмаа не является оправданным.

Срок тюремного заключения Рингмаа истекает 11 ноября 2020 года.

Ранее Рингмаа несколько раз ходатайствовал о досрочном освобождении, но суд отказывал ему в этом.

Рингмаа обвинялся в том, что с 1998 по 2005 год организовал 11 взрывов, в которых погибли семь и получили ранения еще шесть человек. Однако доказать удалось его причастность лишь в установке двух взрывных устройств.

Напомним, что в декабре 2009 года Харьюский уездный суд приговорил Рингмаа за установку двух взрывных устройств и мошенничество к 15 годам тюремного заключения. Рингмаа был признан виновным в установке бомбы в таллиннском районе Ласнамяэ у киоска для сдачи тары (ул. Пунане, 15) 11 апреля 2001 года, а также установке бомбы в доме (ул. Паэ, 23) ночью 19 ноября 2003 года. Обе бомбы были обнаружены и не взорвались.

Кроме того, Рингмаа представил Пенсионному департаменту поддельную трудовую книжку, на основании которой департамент с мая 2001 года по ноябрь 2005 года безосновательно выплатил ему 20 255 крон пенсии.

Полиция безопасности арестовала Рингмаа в качестве подозреваемого по данным преступлениям 11 ноября 2005 года, и с того времени он находится под стражей.

Большая часть обвинений осталась недоказанной

Уездный суд оправдал Рингмаа за недоказанностью вины в организации взрывов 5 декабря 1994 года в деревне Кийу волости Куусалу Харьюского уезда, а также 18 декабря 1998 года в Таллинне в подъезде дома по адресу Паэ, 48, когда погибли 46-летняя Нина и ее двухлетний внук и пострадали еще два человека.

Суд оправдал Рингмаа за недоказанностью вины в организации взрывов 22 сентября 2000 года у банкомата на улице Сыпрузе в Таллинне; 4 января 2001 года у банкомата рядом с домом по адресу Викерлазе, 23а в Таллинне; рано утром 11 мая 2003 года в подъезде дома по адресу ул. Паэ, 23а в Таллинне, когда погибла 56-летняя Валентина и один человек легко пострадал.

Суд также оправдал Рингмаа за недоказанностью вины в организации взрывов ночью 17 мая 2004 года в доме по адресу ул. Паэ, 23а в Таллинне; утром 3 сентября 2004 года в телефонной будке рядом с домом по адресу Паэ 68/78 в Таллинне, когда погибли 55-летний мужчина и 54-летняя женщина.

Суд оправдал Рингмаа за недоказанностью вины в организации взрыва 6 апреля 2005 года рядом с киоском приема стеклотары у дома по адресу ул. Пунане, 17а в Таллинне, где пострадал 64-летний мужчина.

Суд счел, что вина Рингмаа не доказана в эпизоде взрыва 9 сентября 2005 года под одним из балконов дома по адресу ул. Паэ, 56 в Таллинне, когда погиб 66-летний мужчина и пострадал один ребенок. Также суд оправдал Рингмаа по обвинению в организации взрыва 3 ноября 2005 года рядом с домом по адресу ул. Паэ, 19 в Таллинне, когда погиб 27-летний мужчина.

Сам Рингмаа категорически отрицает свою причастность к указанным взрывам. С момента задержания Рингмаа взрывы прекратились.