Православные христиане готовятся встретить Рождество

Прихожане православной церкви в ночь на Рождество. Фото: Postimees/Scanpix

Утром 6 января в православных церквях по всей Эстонии, в том числе Таллинне и Нарве, пройдут рождественские службы, передали теленовости ETV+.

Сочельник – это последний день многодневного поста. Верующие, соблюдающие пост, должны воздерживаться от еды до появления первой звезды. Она символизирует звезду Вифлеемскую, которая, по преданию, взошла на небо в момент рождения Иисуса.

В таллиннском соборе Александра Невского в 23:30 начнется праздничная ночная литургия. С завтрашнего дня, в Рождество Христово начнутся святки, которые продлятся до праздника Крещения, 19 января.