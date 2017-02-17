Минкульт разочарован отказом от строительства новой президентской резиденции

У Министерства культуры вызывает сожаление решение канцелярии президента Эстонии отказаться от строительства новой резиденции в усадебном комплексе "Либерти", поскольку это ставит под угрозы восстановление ценного памятника архитектуры.

Если государство примет окончательное решение, что усадебный комплекс в Рокка-аль-Маре ему не нужен, то он будет продан, а считающаяся культурным наследием мыза не будет восстановлена, сообщила в пятницу, 10 февраля, "Актуальная камера".

"Не стоит бояться ценных зданий, которые находятся под охраной как памятники старины. Они находятся там как раз потому, что являются частью нашего культурного наследия. Государственные учреждения все больше задумываются над этим. У нас есть прекрасные примеры, когда приводились в порядок усадебные школы, Министерство обороны привело в порядок несколько мыз. Государство могло бы шире взглянуть на ситуацию. То культурное наследие, которое сохранилось и является для нас важным, должно быть приведено в порядок и стать общественно доступным", - считает вице-канцлер Министерства культуры Тарви Ситс.

Министерство финансов, напротив, считает решение президента разумным. "Во-первых, хотелось бы поблагодарить президентскую канцелярию за разумное и рациональное решение. Если президент считает, что ему этот объект не нужен, то не стоит его приводить в порядок просто так, на всякий случай. Ведь мы говорим об инвестиции в пять млн евро и о последующих эксплуатационных расходах", - сказала советник отдела госимущества Министерства финансов Вероника Илсян.

Кроме того, государство должно подумать, нуждается ли оно в такой недвижимости, добавила она.

Если окажется, что уникальный комплекс, принадлежавший основателю Музея под открытым небом Александру Коху, не нужен государству, то недвижимость будет продана. При этом нет гарантии, что музей, которому принадлежала мыза до возникновения проекта с президентской резиденции, захочет вернуть ее обратно. В 2010 году музей нашел деньги на проектирование реставрационных работ комплекса, а остальные расходы на реставрацию пообещало покрыть Министерство культуры.

"Но в 2012 году, то есть до того, как музей стал целевым учреждением, нам сказали, что мы не можем вас поддержать деньгами. Однако, не волнуйтесь, этот памятник сохранится еще лучше. Здесь будет резиденция президента Эстонской Республики", - рассказала заведующая центром сельской архитектуры Музея под открытым небом Эло Луттсепп.

Несколько лет музей ждал начала строительства. После того, как этого не случилось, Эло Лутсепп все же надеется, что усадебный комплекс "Либерти" вернется в собственность музея и государство найдет средства для восстановления памятника архитектуры.