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Суд разрешил взять под стражу подозреваемых в мошенничестве с арендованными автомобилями

Иллюстративное фото. RIA Novosti/Scanpix
Cегодня 18:57
Рубрика: Эстония

Харьюский уездный суд сегодня удовлетворил ходатайство Пыхьяской окружной прокуратуры о взятии под стражу на два месяца троих мужчин, которые были задержаны в Таллинне в среду, 15 февраля. Мужчины подозреваются в принадлежности к преступному сообществу и совершении мошенничества в крупных размерах.

Окружной прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Айнар Койк сказал, что двое из задержанных неоднократно наказывались в уголовном порядке и находились на испытательном сроке. Прокурор ходатайствовал о взятии этих лиц под стражу во избежания совершения новых преступлений либо уклонения от делопроизводства этими лицами. У третьего мужчины нет действующих наказаний и он был взят под стражу, чтобы пресечь совершение новых преступлений.

Мужчин, которые подозреваются в выманивании арендованных и лизинговых автомобилей, задержали в среду полицейские криминального бюро Пыхьяской префектуры вместе с сотрудниками отряда быстрого реагирования недалеко от торгового центра Кристийне.

По словам руководителя службы Пыхьяской префектуры Тоомаса Ервсона, для задержания подозреваемых была проделана большая работа. "Подозреваемые были уверены, что их преступная схема не даст сбоя. Полиция и прокуратура доказали обратное. В этом году полицией задержана уже вторая группа лиц, которая подозревается в совершении подобных преступлений", – сказал Еврсон. 

Он добавил, что границы не являются препятствием для раскрытия таких преступлений. "Мы плотно сотрудничаем и постоянно обмениваемся информацией с другими государствами. Преступники пытаются замести следы при помощи подставных лиц и регистрируя автомобили за рубежом. Это может осложнить нашу работу, но в итоге преступники все равно задерживаются", – сказал полицейский.

Задержанные мужчины приобрели несколько подставных предприятий и, используя подставных лиц, присваивали лизинговые и арендованные автомобили и продавали их дальше в других странах Европы.

Согласно подозрению, мужчины 1986, 1982 и 1978 гг. рождения действовали по крайней мере год и присвоили таким путем 12 автомобилей общей стоимостью 300 000 евро.

Согласно подозрению, мужчины принадлежат к преступному сообществу, в случае признания их виновными они могут получить наказание от 3 до 12 лет тюремного заключения.

Надежда Берсенёва
Редактор

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