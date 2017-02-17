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Государство создает рабочую группу по решению проблемы пустующего жилья

Заброшенные дома в Кохтла-Ярве. Фото: ERR
Cегодня 17:44
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

В связи с участившимися случаями передачи государству пустующего жилья решено учредить межведомственную рабочую группу из представителей Министерства финансов и Министерства экономики и коммуникаций, которая займется данной проблемой.

Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

В сообщении уточняется, что в рабочую группу будут привлечены также представители местных самоуправлений.

Толчком для создания группы стало недавнее решение мэрии Кохтла-Ярве уступить государству 31 квартиру, но в целом в последние годы отмечается рост числа отказов от недвижимости. Если в 2013-2015 годах было в среднем 10 таких отказов, то в 2016 году — уже 38, причем среди объектов передаваемой государству недвижимости растет число квартир. Так, в 2016 году государству было передано 16 квартир, 11 из которых находятся в Ида-Вирумаа.

В начале 2017 года государству было передано или находится в процессе передачи 58 квартир, включая 31 квартиру от города Кохтла-Ярве. Типичная причина передачи квартир состоит в том, что собственникам не под силу оплачивать расходы, связанные с содержанием квартир, и квартиры невозможно продать из-за отсутствия спроса.

Министр государственного управления Михаил Корб признал, что решение мэрии Кохтла-Ярве стало первым случаем массового отказа от пустующего жилья, и выразил надежду, что местные самоуправления и частные собственники не последуют примеру этого города. По словам Корба, такое решение неудовлетворительно, но проблема переросла уровень местного самоуправления и требует вмешательства государства.

Министр считает, что для ее решения нужен комплексный подход. "Речь идет не только о проблеме управления недвижимостью и государственным имуществом, а о более широкой теме, которая охватывает региональную политику, жилищную политику, социальную политику и планирование городского пространства. Решения следует разрабатывать в ходе сотрудничества государства и местных самоуправлений", - сказал Корб.

В конце 2016 года Министерство экономики и коммуникаций заказало исследование, которое должно предложить пути решения этой проблемы.

Андрей Крашевский
Редактор

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