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Спецкомиссия Рийгикогу по борьбе с коррупцией призывает осудить скрытый бизнес политиков

Торговый центр Arsenal. Фото: Рене Сууркаэв/ERR
Cегодня 17:53
Рубрика: Эстония

На заседании 20 февраля специальная комиссия Рийгикогу по борьбе с коррупцией дала оценку обстоятельствам, связанным со сделкой с недвижимостью Arsenal, и скрытому участию политиков в предпринимательстве. По мнению комиссии, участие политиков в бизнесе должно быть открытым и прозрачным.

По оценке председателя специальной комиссии Артура Тальвика, следует осудить скрытое участие бывшего политика в сделке с недвижимостью Arsenal. "В данном случае мы имеем дело с поступком, который выглядит коррупционным и подрывает репутацию как Riigi Kinnisvara AS, так и публичной власти в целом, – сказал он. – Одновременное участие политиков в политике и предпринимательстве должно быть открытым и прозрачным".

В своем мнении комиссия также отмечает, что продажа государственного имущества со стороны Riigi Kinnisvara AS должна принести максимальный доход и что между покупателями должна быть конкуренция, которая положительно влияет на цену. Также следует взвесить возможность объявить неудавшимися тендеры по продаже имущества, в которых участвует лишь один участник.

Специальная комиссия обсудила обстоятельства, связанные со сделкой с недвижимостью Arsenal на заседаниях 23 и 26 января, а также 6 февраля.

Напомним, что в январе парламентская комиссия по борьбе с коррупцией обсудила скрытое владение одного из наиболее влиятельных политиков из Партии реформ Райна Розиманнуса частью торгового центра Arsenal, который открылся в Пыхья-Таллинне осенью прошлого года. Розиманнус недавно оформил свою долю в Arsenal. Недвижимость торгового центра, который построен на месте военного предприятия, продали во время краткосрочного конкурса, проведенного фондом Riigi Kinnisvara AS (RKAS). На тот момент советом фонда руководил бывший премьер-министр Таави Рыйвас.

Артур Тооман
Редактор

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