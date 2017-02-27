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Работающие в Великобритании граждане Эстонии могут не опасаться высылки из-за брексита

Video
Cегодня 20:50
Рубрика: Эстония

Гражданам ЕС, работающим в Великобритании, не стоит опасаться высылки из страны после того, как королевство выйдет из состава сообщества. В этом журналистов в Таллинне заверил министр по выходу Соединенного королевства из ЕС Дэйвид Дэвис.

Министр по выходу Великобритании из ЕС Дэйвид Дэвис обсудил сегодня с представителем Эстонии в Евросоюзе Матти Маазикасом некоторые детали брексита, передает "Актуальная камера".

"Переговоры между Великобританией и 27 членами ЕС могут начаться только после подачи заявления о выходе из ЕС. 27 стран Евросоюза будут вести их совместно. У Эстонии, как у председателя ЕС во втором полугодии, особенная ответственность - сохранение единства государств-членов и конструктивной атмосферы. Цель у нас единая - достичь хороших взаимоотношений в будущем", - говорит Маазикас.

Министр Дэвис заявил, что гражданам ЕС, которые работают на туманном Альбоне, не стоит бояться быстрой высылки из страны.

"Ясно то, что у нас не будет политики, которая бы вредила национальным интересам. А в национальных интересах - иметь много студентов и профессоров, которые приезжают в наши университеты, финансистов, которые приезжают в Лондон, классных эстонских программистов, которые приезжают к нам создавать дигитальные компании. Вы блестящи в этом. Во многих таких вещах мы хотим продолжения", - отмечает Дэвис.

То есть, высококлассные специалисты должны продолжать работать на британскую экономику. По мнению Дэвиса, решение по вопросу о дешевой рабочей силе должно быть принято как можно быстрее. Но пройдут годы, прежде чем иностранцев на низкооплачеваемых должностях заменят британцы, заверил он. Что касается принципов свободной торговли между ЕС и Великобританией, то здесь, надеется высокопоставленный чиновник, существующие принципы продолжат действовать и в будущем после правовой регуляции. А вот внешнеторговые отношения Великобритании придется налаживать с учетом интересов ЕС, чтобы не навредить длящимся торговым переговорам.

"Мы не будем ничего подписывать до того, как выйдем из ЕС, потому что данные соглашения будут недействительны. Но мы будем их обсуждать. Мы должны знать, где мы окажемся в ближайшем будущем, после того, как мы выйдем из ЕС. Поэтому ничего мы не будем подписывать прежде, чем покинем ЕС. Об этом говорит закон, и мы его придерживаемся", - подчеркивает Дэвис.

Министр заявил, что торговля - это лишь часть переговоров между ЕС и Великобританией. Помимо нее следует урегулировать вопросы безопасности, инфообмена и единых стандартов.

Виктор Сольц
Редактор

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