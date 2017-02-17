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Доступность номера экстренной помощи 112 в прошлом году улучшилась

Соединение нуждающихся в помощи с номером 112 улучшилось. Фото: ERR
Cегодня 17:17
Рубрика: Эстония

Результаты 2016 года показывают, что на 93,5 процента экстренных вызовов Центр тревоги ответил в течение 10 секунд. Также данные Центра тревоги свидетельствуют о том, что скорая помощь и полицейские патрули стали быстрее приезжать на место происшествия.

Если брать данные 2015 года, то Центр тревоги в течение 10 секунд ответил на 90% вызовов. В то же время работу Центра тревоги надеются улучшить и в будущем, передает служба информации "Радио 4".

Кроме того, по словам министра внутренних дел Андреса Анвельта, количество спасателей и полицейских в будущем сокращаться больше не будет.

"Ни о каких сокращениях речи не идет. Сейчас мы двигаемся в другую сторону. В следующие два-три года мы планируем увеличить количество сотрудников служб быстрого реагирования", - сказал Анвельт.

В 2016 году на номер 112 было произведено более одного миллиона звонков вызова экстренной помощи (1 033 931 звонок, то есть 0,8 звонка на одного жителя Эстонии). По сравнению с предыдущим годом было больше таких звонков, когда люди действительно нуждались в быстрой помощи. Из Центра тревоги за год была отправлена помощь более чем в 450 000 экстренных случаях. В 65% случаев оказания помощи была на место происшествия отправлена скорая помощь, в 30% – полиция и в 5% – спасатели.

Получение помощи ускоряют технологические разработки. В качестве одного из новаторских обновлений последнего времени летом 2016 года Центр тревоги впервые в мире начал в полном объеме использовать более точное позиционирование звонящего на номер 112, что в большинстве случаев позволяет определить местоположение звонящего с телефона на базе Android с радиусом до 50 метров, а в некоторых случаях и с точностью 2-3 метра. Сейчас Центр тревоги более точно определяет местоположение 35% звонящих с мобильного телефона.

11 февраля 2015 года Эстония перешла на единый номер вызова экстренной помощи 112, по которому следует вызывать скорую помощь, спасателей и полицию. Согласно проведенному в 2016 году исследованию общественного мнения, об использовании номера 112 для вызова скорой помощи знает 97% жителей, для вызова спасателей – 95% жителей и для вызова полиции – 91% жителей. По данным на начало 2017 года, лишь 7% звонков поступает на номер 110, который планируется закрыть, когда его использование упадет до минимума.

Виктор Сольц
Редактор

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