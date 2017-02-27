В Тартумаа служебная собака помогла задержать пьяного дебошира

Служебная собака Декстер. Фото: Юрген Пуйстая, Kanal2

В районе 21 часа в полицию поступил вызов: в Тартумаа около одного из сельских домов 27-летний пьяный мужчина размахивал похожим на оружие предметом и направлял его в сторону своей бывшей сожительницы, угрожал ей убийством, а также сделал несколько выстрелов. Ситуацию усложняло то обстоятельство, что в происходящее вмешался и маленький ребенок женщины, передает Rus.Delfi со ссылкой на пресс-службу Лыунаской префектуры.

На вызов высшей категории важности выехали сотрудники тартуской службы быстрого реагирования, взяв с собой служебную собаку Декстера. Угрожавший мужчина сбежал, но женщина и ребенок по-прежнему были в опасности.

Был разработан тактический план, и в скором времени мужчина вернулся к дому, угрожая похожим на оружие предметом одному из полицейских. Поскольку приказам стражей порядка он не подчинялся, на помощь пришла служебная собака. Пес схватил мужчину за голень, после чего полицейские смогли его задержать.

Как отмечает портал ERR.ee, полиция пояснила, что по первоначальным данным мужчина стрелял из стартового пистолета, но если его переделать, то его можно использовать и как огнестрельное оружие. Полиция завела уголовное дело. В понедельник прокуратура ходатайствовала об аресте подозреваемого.