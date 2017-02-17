Нагрузка на уездные суды за 15 лет выросла более чем вдвое

В зале суда. Фото: Сим Лыви, ERR

Судьи задумались о реформировании досудебных и апелляционных инстанций, поскольку за последние 15 лет в Эстонии нагрузка на уездные суды повысилась более чем вдвое из-за большого числа оспариваемых решений.

Данные о значительном росте нагрузки на уездные суды прозвучали на общем собрании судей в Тарту, которое состоялось в пятницу, 10 февраля, сообщила "Актуальная камера".

Если в 2001 году в уездных судах Эстонии было рассмотрено 39 тыс. гражданских и уголовных дел, то к 2015 эта цифра выросла до 88 тыс., причем уровень преступности за те же годы значительно сократился. В целях снижения нагрузки на судебную систему на общем собрании всех двухсот сорока судей страны было предложено проанализировать работу досудебных и апелляционных инстанций.

"Для начала, их нужно унифицировать. Во-вторых, необходимо посмотреть, справляются ли они с выполнением своих задач, насколько эффективную защиту они предлагают людям. Если выяснится, что большая часть решений этих органов все же оспаривается в суде, то можно будет сказать, целесообразна ли эта система либо разумнее ее реформировать и разделить ресурсы между звеньями государственной судебной системы", - сказал председатель Государственного суда Прийт Пикамяэ.

Если недостатки нынешней системы удастся исправить, то у судей останется больше времени на рассмотрение действительно серьезных дел. Как отмечает Пикамяэ, проведение такой реформы возможно только по инициативе исполнительной и законодательной ветвей власти.

Министр юстиции Урмас Рейнсалу с предложениями судей в целом согласен. Он подчеркивает, что для уменьшения нагрузки на суды правительство уже подготовило ряд законопроектов. "Мы подготовили несколько различных законопроектов, которые касаются уменьшения нагрузки на административные суды и ускорения производства по уголовным делам", - сказал Рейнсалу.

Министр добавил, что решению проблемы должно помочь и скорое открытие в уездных центрах пунктов юридической консультации.