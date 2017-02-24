Офисному зданию в центре Таллинна угрожали взрывом
В пятницу, 17 февраля, около 17 часов поступила угроза взрыва офисному зданию, которое находится в столичном районе Кесклинн. Уже в 17:35 саперы закончили работу, бомбу не нашли.
По словам пресс-секретаря полиции, поступило сообщение об угрозе взрыва в доме номер 3 на улице Крейцвальди, передает портал ERR.ee.
На вызов отправились полицейские и саперы Спасательного департамента.
В 17:35 саперы отчитались о проделанной работе. Бомбу они не нашли.
Полиция установила личность человека, угрожавшего взрывом. Этот человек и ранее делал подобные звонки с угрозами.
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