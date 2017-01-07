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Трамп одобрил решение Путина не высылать американских дипломатов и раскритиковал CNN и NBC

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Reuters/TASS/Scanpix
Cегодня 11:10
Рубрика: За рубежом

Избранный президент США Дональд Трамп одобрительно отозвался о решении президента РФ Владимира Путина не высылать американских дипломатов в ответ на высылку российских дипломатов из США, а также критически отозвался об освещении связанных с Россией событий телекомпаниями CNN и NBC.

"Великолепный ход с отсрочкой [ответных мер — ред.] (со стороны В. Путина). Я всегда знал, что он очень умен", - написал Трамп в сети микроблогов Twitter вечером в пятницу, 30 декабря.

Накануне администрация действующего президента США Барака Обамы ввела новые антироссийские санкции, которые коснулись некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления (бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ, а также высшего руководства ГУ. Кроме того, власти США объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Вашингтон связывает эти шаги с хакерскими атаками на американские политические институты, в которых действующая администрация обвиняет Россию.

МИД РФ предложило принять зеркальные меры, но Путин заявил, что Россия в настоящий момент не будет никого высылать и принимать какие-либо встречные ограничительные меры, хотя и оставляет за собой право на ответные действия.

"Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня "кухонной", безответственной дипломатии и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать, исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Дональда Трампа", - отметил Путин.

В американских СМИ высказывается мнение, что своим неожиданным решением российский президент стремится показать, что Обама ввел новые санкции только для того, чтобы усложнить следующему президенту США налаживание отношений с Россией, но эта попытка не удалась.

Позднее Трамп также опубликовал критическую тираду о том, как телекомпании CNN и NBC освещают связанные с Россией события. "Русские держат CNN и NBCNews за таких дураков — забавно смотреть, они и понятия не имеют о происходящем! А Fox News отлично все понимает!", - написал Трамп, не уточнив, о каких именно событиях идет речь.

Андрей Крашевский
Редактор

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