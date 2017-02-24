Первый посол Эстонии в Колумбии вручил верительные грамоты

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос. Фото: Reuters/Scanpix

Церемонии предшествовала встреча с главой МИД Марией Анхелой Ольгин, которой посол вручил копию верительных грамот, сообщил МИД.

"У нас хорошие отношения с Колумбией и большой потенциал развития", - сказал Тармак. По его словам, Колумбия заинтересована прежде всего в эстонском опыте пользования электронной администрацией и электронными услугами. "Колумбия и Эстония исследуют возможности запуска двусторонних проектов, связанных с кибербезопасностью", - добавил он. По словам Тармака, Колумбия высоко ценит политическую поддержку, которую Эстония оказывает мирному процессу в Колумбии и развитию после конфликта.

Посол Эстонии в Колумбии резидирует в Таллинне.

Март Тармак в период 1990-1992 был временным поверенным в делах Эстонии в Вильнюсе, а в период 1992-1993 советником МИД. Он работал в Министерстве обороны советником, а с 2003 года работал в отделе политики МИД. Тармак ранее был послом Эстонии в Португалии и Финляндии. С 2014 года Тармак является послом Эстонии в Бразилии, а с 2015 года — в Перу и Чили.