Трамп: поддержка суверенитета Украины укрепляет европейскую безопасность

Президент США Дональд Трамп. Фото: SIPA/Scanpix

Американский лидер подтвердил это в послании на имя президента Литвы Дали Грибаускайте. Оно было направлено по случаю отмечающегося 16 февраля в прибалтийской республике Дня восстановления государственности Литвы, сообщило в пятницу, 10 февраля, агентство ТАСС.

Как утверждается в данном документе, текст которого обнародовало американское посольство в Вильнюсе, "Литва является лидером в продвижении демократии и укреплении трансатлантического сообщества".

"Ваши поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилия, призванные расширить диверсификацию источников энергоресурсов, продвигают наши общие цели, заключающиеся в том, чтобы укрепить европейскую и региональную безопасность", - полагает новый руководитель вашингтонской администрации.

По его словам, Соединенные Штаты "горды называть Литву другом и союзником". Нынешнее американское правительство настроено на работу с властями Литвы ради достижения общих целей, заверил Трамп.