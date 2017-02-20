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Во Франции скончался последний пилот эскадрильи "Нормандия-Неман"

Памятник летчикам "Нормандии-Неман" в Москве. Фото: Covi/Scanpix
Cегодня 21:01
Рубрика: За рубежом

Гаэль Табюре, последний пилот эскадрильи "Нормандия-Неман", скончался во Франции на 98-м году жизни.

О его кончине 10 февраля сообщила в понедельник региональная газета Ouest-France, передает в понедельник ТАСС.

В настоящее время в живых из французов, входивших в состав "Нормандии-Неман", остался только механик Андре Пейрони.

Легендарная авиачасть была сформирована генералом Шарлем де Голлем. Лидер французского Сопротивления видел в России союзника в борьбе против германской оккупации.

Пилот ВВС "Сражающейся Франции" Гаэль Табюре записался в январе 1944 года добровольцем в полк "Нормандия-Неман".

За свои подвиги на фронте - он сбил пять самолетов - младший лейтенант Табюре был удостоен орденов Красного Знамени и Красной Звезды, ордена Отечественной войны первой степени. На родину он вернулся, как все французские летчики, в июне 1945 года.

Десять лет назад в Ле-Бурже был открыт памятник, посвященный "Нормандии-Неман". На счету летчиков эскадрильи было более пяти тысяч боевых вылетов. В боях погибли 42 летчика французского полка.

Андрей Крашевский
Редактор

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