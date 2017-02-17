logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Скрывающийся в Эстонии хакер "Шалтай-Болтай": на нас могут свалить вину за взлом серверов Демпартии в США

Video
Антон Алексеев
Cегодня 20:19
Рубрика: За рубежом

По словам одного из основателей проекта "Шалтай-Болтай" Александра Глазастикова, который намерен попросить политическое убежище в Эстонии, Россия может попытаться выставить активистов проекта ответственными за атаки на серверы Демократической партии США во время недавней избирательной кампании.

"Я допускаю, что ФСБ или кто координирует всю эту операцию, хотело именно такой оценки в мировых СМИ. То есть, свалить на хакерское сообщество некое, которое на самом деле было пиар-проектом "Шалтай-Болтай", некую ответственность, и показать, что мы кого-то там поймали", - сказал Глазастиков в пятницу в интервью "Актуальной камере".

В ноябре-декабре прошлого года под арестом неожиданно оказались не только участники группировки, но и их кураторы из ФСБ. СМИ сразу же обратили внимание, что работа "Шалтая-Болтая" под контролем главной российской спецслужбы удивительным образом совпала с избирательной кампанией в США, в ходе которой тема российских кибератак была одной из главных.

"Они знали, кто мы, в какой-то момент. Но тем не менее, они предпочли не вмешиваться в этот процесс. За исключением известной темы с кураторством ФСБ. Насколько мне известно, к Аникееву обратился высокопоставленный сотрудник. Он не называл ни его должность, ни его имя. И сказал: ребята, мы о вас уже все знаем, но мы хотели бы вас как-то контролировать и иметь право вето на какие-то публикации, которые вы будете делать. Ориентировочно это было в конце весны — начале лета 2016 года", - пояснил он.

По словам Глазастикова, в России ему грозит тюрьма за публикации сведений, компрометирующих высокопоставленных российских чиновников, т. к. за три года работы "Шалтай-Болтай" выложил в открытый доступ несколько десятков гигабайт личной и служебной переписки высокопоставленных российских чиновников.

"Первоначальной целью было сделать эту информацию публичной. Поскольку, как известно, власти скрывают много чего, и за первый и за второй год существования проекта нам удалось это опубликовать. То, что касается коммерческой деятельности — ну, естественно, для существования проекта нужны были деньги и на покупку информации, и на оплату каких-то оперативных нужд. И в принципе подразумевалось, что кто-то захочет платить за удаление информации, за непубликацию. И полученные таким образом средства будут расходоваться на развитие проекта", - рассказал Глазастиков.

Таким образом за три года активисты организации под руководством Владимира Аникеева по кличке "Льюис" заработали примерно 2 млн долларов. При этом до последнего времени российские правоохранители почему-то не нашли даже повода возбудить против них уголовное дело.

В России арестованным предъявлены обвинения в несанкционированном доступе к информации, а двум из них, в том числе куратору из ФСБ — в государственной измене. Александр же намерен попросить политическое убежище в Эстонии — он уже написал соответствующее письмо бывшему президенту Тоомасу Хендрику Ильвесу, но ответа пока не получил.

Андрей Крашевский
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Топ читаемости/Топ комментариев

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 10.02.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Минкульт разочарован отказом от строительства новой президентской резиденции
 foto
Нагрузка на уездные суды за 15 лет выросла более чем вдвое
 foto
Преемником митрополита Корнилия стал маардуский епископ Сергий

Зарубежные новости

foto
Скрывающийся в Эстонии хакер "Шалтай-Болтай": на нас могут свалить вину за взлом серверов Демпартии в США
 foto
ВИДЕО: в Новой Зеландии на берег выбросились сотни китов
 foto
Палата общин приняла законопроект о выходе Великобритании из ЕС