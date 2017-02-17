Скрывающийся в Эстонии хакер "Шалтай-Болтай": на нас могут свалить вину за взлом серверов Демпартии в США

По словам одного из основателей проекта "Шалтай-Болтай" Александра Глазастикова, который намерен попросить политическое убежище в Эстонии, Россия может попытаться выставить активистов проекта ответственными за атаки на серверы Демократической партии США во время недавней избирательной кампании.

"Я допускаю, что ФСБ или кто координирует всю эту операцию, хотело именно такой оценки в мировых СМИ. То есть, свалить на хакерское сообщество некое, которое на самом деле было пиар-проектом "Шалтай-Болтай", некую ответственность, и показать, что мы кого-то там поймали", - сказал Глазастиков в пятницу в интервью "Актуальной камере".

В ноябре-декабре прошлого года под арестом неожиданно оказались не только участники группировки, но и их кураторы из ФСБ. СМИ сразу же обратили внимание, что работа "Шалтая-Болтая" под контролем главной российской спецслужбы удивительным образом совпала с избирательной кампанией в США, в ходе которой тема российских кибератак была одной из главных.

"Они знали, кто мы, в какой-то момент. Но тем не менее, они предпочли не вмешиваться в этот процесс. За исключением известной темы с кураторством ФСБ. Насколько мне известно, к Аникееву обратился высокопоставленный сотрудник. Он не называл ни его должность, ни его имя. И сказал: ребята, мы о вас уже все знаем, но мы хотели бы вас как-то контролировать и иметь право вето на какие-то публикации, которые вы будете делать. Ориентировочно это было в конце весны — начале лета 2016 года", - пояснил он.

По словам Глазастикова, в России ему грозит тюрьма за публикации сведений, компрометирующих высокопоставленных российских чиновников, т. к. за три года работы "Шалтай-Болтай" выложил в открытый доступ несколько десятков гигабайт личной и служебной переписки высокопоставленных российских чиновников.

"Первоначальной целью было сделать эту информацию публичной. Поскольку, как известно, власти скрывают много чего, и за первый и за второй год существования проекта нам удалось это опубликовать. То, что касается коммерческой деятельности — ну, естественно, для существования проекта нужны были деньги и на покупку информации, и на оплату каких-то оперативных нужд. И в принципе подразумевалось, что кто-то захочет платить за удаление информации, за непубликацию. И полученные таким образом средства будут расходоваться на развитие проекта", - рассказал Глазастиков.

Таким образом за три года активисты организации под руководством Владимира Аникеева по кличке "Льюис" заработали примерно 2 млн долларов. При этом до последнего времени российские правоохранители почему-то не нашли даже повода возбудить против них уголовное дело.

В России арестованным предъявлены обвинения в несанкционированном доступе к информации, а двум из них, в том числе куратору из ФСБ — в государственной измене. Александр же намерен попросить политическое убежище в Эстонии — он уже написал соответствующее письмо бывшему президенту Тоомасу Хендрику Ильвесу, но ответа пока не получил.