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Скончался постпред России в ООН Виталий Чуркин

Постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 19:21
Рубрика: За рубежом

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке за день до своего 65-летия.

"Выдающийся российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту. Выражаем родным и близким Виталия Ивановича Чуркина глубокие соболезнования", - говорится в сообщении МИД РФ.

В 1974 году окончил Московский государственный институт международных отношений. Кандидат исторических наук. Владел английским, монгольским и французским языками. В МИДе работал с 1974 года. В период с 1992 по 1994 годы был заместителем министра иностранных дел Российской Федерации. Был послом в Бельгии и Канаде, постоянным представителем России при НАТО.

С 2006 года работал постоянным представитель России при Организации Объединённых Наций и в Совете Безопасности ООН.

Артур Тооман
Редактор

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