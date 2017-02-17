Во Франции задержаны четверо подозреваемых в подготовке теракта

Французская полиция. Фото: AFP/Scanpix

Французская полиция задержала четверых подозреваемых в подготовке теракта, в том числе трое мужчин в возрасте от 20 до 36 лет и одну 16-летнюю девушку.

Полиция вышла на след предполагаемых террористов благодаря записям, которые девушка размещала в социальных сетях, сообщила в пятницу, 10 февраля, "Актуальная камера".

В ходе обысков правоохранительные органы обнаружили кустарную лабораторию по производству взрывчатки, а также компоненты, необходимые для ее изготовления.

Подобные вещества использовали террористы "Исламского государства" в нападении на Париж в 2015 году.