Российские и европейские парламентарии, включая Яну Тоом, встретились с Асадом

В июле 2016 года Яна Тоом вместе с двумя коллегами по Европарламенту посетили Дамаск, где встретились в том числе с президентом Сирии Башаром Асадом. Фото: Яна Тоом

Группа членов Совета Федерации и депутатов Европарламента в Дамаске обсудили с президентом Сирии Башаром Асадом предстоящее перемирие, сообщил председатель комитета по международным делам Совета Федерации РФ Константин Косачев, входящий в состав делегации.

Об этом Косачев сообщил агентству ТАСС в четверг, 29 декабря.

"Находимся (в Сирии — прим. ред.) с делегацией Совета Федерации вместе с тремя депутатами Европарламента, представляющими три крупнейшие политгруппы: народников, социалистов и либералов (Италия, Латвия, Эстония - прим. ред.)", - проинформировал он.

Косачев сообщил, что российские и европейские парламентарии в Дамаске обсудили с президентом Сирии Башаром Асадом предстоящее перемирие. "Соглашение важнейшее, по общей оценке", - подчеркнул он.

По словам парламентария, сирийский лидер решительно поддерживает совместные усилия России и других стран по достижению перемирия между конфликтующими сторонами на территории САР.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин сообщил о заключении договоренности по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры между сирийским правительством и вооруженной оппозицией при посредничестве России, Турции и Ирана.

Во вторник депутат Европарламента Яна Тоом сообщила, что второй раз за этот год отправилась в Сирию, но не уточнила программу визита по соображениям безопасности. "Имею сообщить, что в теплые страны с писателем Хвостовым еду во время законных рождественских каникул, то есть моя работа в Европарламенте никоим образом от этого не страдает. Что касается прочего, напомню старый анекдот про телеграмму: "Волнуйтесь! Подробности письмом", - написала Тоом на своей странице в соцсети Facebook.

В среду она пояснила, что присутствует в Сирии в качестве депутата Европарламента, но без официальной миссии. "У меня нет мандата и намерений для переговоров, но у меня есть возможность своими глазами увидеть [ситуацию в Сирии] и встретиться с людьми, которые могут стремиться — или же не стремиться — к восстановлению мира", - сказала Тоом.

В июле этого года Яна Тоом вместе с двумя коллегами по Европарламенту посетили Дамаск, где встретились в том числе с президентом Сирии Башаром Асадом.

Нынешний министр иностранных дел Эстонии, социал-демократ Свен Миксер осудил Тоом за эту встречу, сказав, что приличные политики с Асадом не общаются.

Председатель Свободной партии Андрес Херкель заявил, что эта встреча была инициирована Кремлем.

Неоднозначную реакцию вызвала летняя поездка Тоом в Дамаск и среди членов Центристской партии. Так, нынешний министр образования Майлис Репс намекнула, что за отказ следовать курсу внешней политике ЭР центристы в какой-то момент могут отречься от Яны Тоом. А вот бывший генсек Центристской партии Оудекки Лооне сказала, что встречу Тоом с Асадом надо приветствовать, а не осуждать.