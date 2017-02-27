ФОТО и ВИДЕО: определился победитель архитектурного конкурса по застройке улицы Каларанна

Из 11 работ, поступивших на архитектурный конкурс по развитию недвижимости по адресу Каларанна, 1 в Таллинне жюри отдало первое место проекту "Kesk-Küla" архитектурного бюро Kadarik Tüür Arhitektid OÜ.

Авторы – Михкель Тюйр, Отт Кадарик, Виктория Андреева, Марлеэн Стоккеби, Харри Каплан, Кристи Туурманн, Катерина Веэрде, Рауль Калво.

По мнению жюри, архитектурное решение учитывает потенциал Каларанна как деловой улицы.

По проекту "Kesk-Küla" новые дома Каларанна будут с живописными видами из окон, необычными балконами и садами на крышах. Со всеми остальными представленными работами можно будет ознакомиться с 22 февраля по 26 марта в музее архитектуры.

Архитектурный конкурс был проведен владельцем недвижимости Pro Kapital в сотрудничестве с союзом архитекторов и Таллиннским департаментом городского планирования.

Добавлен видеосюжет корреспондента "АК" Юлии Левы.