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Патриарх Кирилл собрался в паломничество на Урал к столетию убийства царской семьи

Патриарх Кирилл. Фото: RIA Novosti/Scanpix
Cегодня 20:14
Рубрика: Разное

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл планирует возглавить памятные мероприятия, которые пройдут в 2018 году в Свердловской области в связи со столетием со дня убийства семьи Николая II. "Поскольку на следующий год столетие, надо сделать все для того, чтобы осуществить это паломничество, если будем живы, здоровы", - сказал патриарх в пятницу в Москве на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, отвечая на его приглашение посетить регион.

"Мы с Екатеринбургской митрополией готовимся к этому событию и, конечно же, хотим вас пригласить принять участие в мероприятиях, которые будут посвящены этой трагической дате", - сказал патриарху чиновник. Основные мероприятия пройдут в ночь на 17 июля 2018 года. Патриарх ответил, что эта дата важна для Урала, РПЦ, народа и истории, передает Интерфакс.

"Я давно хотел посетить именно в эти дни Екатеринбург, чтобы крестным ходом пройти и помолиться вместе с народом", - признался он.

Члены царской семьи, а также доктор Евгений Боткин и трое слуг были убиты в ночь на 17 июля 1918 года в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге. Их расстреляли в соответствии с постановлением исполкома Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, возглавлявшегося большевиками. С сентября 2012 года в ночь на 17-е число каждого месяца в Храме-на-Крови, построенном на месте расстрела Романовых, совершается литургия. Наряду с этим ежегодно по окончании богослужения в ночь на 17 июля от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы - заброшенного рудника, где большевики уничтожили тела убитых - следует крестный ход.

В 2000 году РПЦ причислила к лику святых новомучеников и исповедников российских Николая II, его жену Александру Федоровну и пятерых детей, а в феврале 2016 года - Боткина. Убитых вместе с ними слуг к лику святых не причисляли.

 

Надежда Берсенёва
Редактор

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