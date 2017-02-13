Юлия Балий: через несколько лет повод обвинять "Радио 4" в русофобии исчезнет

Юлия Балий работает на "Радио 4" с 2005 года. Фото: Андрей Хусаинов/ERR

Заступившая с 1 февраля на должность главреда "Радио 4" Юлия Балий рассказала в интервью rus.err.ee о планах по развитию радиостанции. Среди них - изменение формата утреннего эфира, онлайн-трансляций передач и их музыкального оформления, привлечение молодой аудитории к созданию контента и запуск большой дискуссионной передачи совместно с ETV+. По ее словам, радиостанция стремительно стартовала и в направлении изменения своего имиджа среди тех, кто незаслуженно, на ее взгляд, обвиняет ее в русофобии.

"Радио 4" по-прежнему будет представлять разные точки зрения по всевозможным, в том числе и вызывающим серьезные разногласия и эмоции в обществе, вопросам, говорит Юлия Балий, но надеется, что при этом отношение критично настроенных к радиостанции слушателей через некоторое время изменится.

Подробнее о том, какие еще изменения планирует предпринять новый главный редактор одной из двух наиболее популярных в Эстонии радиостанций, читайте далее:

- В одном из интервью ты очень хорошо отозвалась о прежнем руководителе "Радио 4" Мари Вельмет, назвав ее примером для себя. Сама Вельмет как отнеслась к тому, что ее преемником будешь именно ты?

- Мари Вельмет очень сильно поддерживала мое участие в конкурсе. Сказала, что если я вступлю в должность, то она поможет мне всем, чем сможет. Когда официально было объявлено о моем назначении на пост главного редактора "Радио 4", Мари позвонила и поздравила меня одной из первых. Я очень рассчитываю на ее помощь и поддержку.

- Заместителем Мари Вельмет был Ильдар Низаметдинов. Будет ли зам у тебя?

- Заместитель будет обязательно. Хочу, чтобы он взял на себя часть работы по развитию радиостанции. Кто займет этот пост? На данный момент не знаю. Думаю, что ясность в этом вопросе появится не раньше 1 марта.

- Есть ли в сетке "Радио 4" передачи, от которых нужно отказаться?

- Я ни в коем случае не хочу принимать поспешных решений и что-то выкидывать. Все те передачи, которые звучат у нас в эфире, достойны того, чтобы выходить на нашей волне. Другое дело, что необходимо меняться. Меняться не по содержанию, а по форме.

- Поясни. Например, есть прекрасная передача "Спортклуб". Что в ней следует изменить?

- Вот как раз "Спортклуб" - замечательная передача, в ней все гармонично. У нас есть передачи и программы, которые и так хороши. Они имеют высокий рейтинг, свою целевую аудиторию. Нет никакого смысла менять то, что и так хорошо работает. Менять нужно то, что неэффективно.

- На ETV+ самая рейтинговая программа - восьмичасовая "Актуальная камера". Что больше всего слушают на "Радио 4"?

- Как и на других радиостанциях, у нас наиболее высокий рейтинг у утренней программы. Это объясняется тем, что по утрам люди слушают радио больше всего. Они включают его, когда просыпаются и готовят завтрак, продолжают слушать в автомобилях по пути на работу.

- Но при этом именно утреннюю программу ты пообещала изменить одной из первых. Зачем?

- В данном случае речь не идет о рейтинге. Наша утренняя программа несколько устарела с точки зрения подачи материала, эфирного оформления и музыкальной политики. Эфир должен стать более легким.

И еще - считаю, что у утренней программы должно быть свое лицо. Это нормальная практика для радиостанций и телеканалов, когда у утренних передач есть стабильная пара или две пары ведущих. Кстати, этого хотят и наши радиослушатели. Они хотят включать радио и слышать любимые голоса конкретной пары ведущих. Сейчас у каждой передачи, которая выходит на "Радио 4", есть свой автор. То есть ее лицо. То же самое должно быть и в эфире нашего утреннего шоу.

- Сейчас всем ведущим утреннего эфира, работающим в порядке ротации, следует занервничать? Ведь из восьми человек останутся двое.

- "Радио 4" вещает 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Без эфирной работы не останется никто. Но у меня в планах поговорить с каждым членом нашей утренней команды и обрисовать те задачи, которые будут стоять перед утренними ведущими. Допускаю, что многих из них может просто не заинтересовать новый формат. Но работы в эфире - непочатый край, никто из эфира не уйдет.

- Как сделать утренний эфир более легким?

- Элементарно. Для начала оставить тяжелые политические и экономические темы для других замечательных передач. Например, для "Подробностей" - двухчасовой программы с большим количеством серьезных вопросов и аналитики. У нас прекрасно работает служба новостей радио. Утром новости выходят в эфир каждые полчаса - то есть слушатели в любом случае не останутся без серьезных тем. Поэтому главная задача утреннего шоу - дать людям возможность проснуться под заряд позитива. Ведущие утренней программы должны стать звездами и задавать настроение и драйв на весь день. Но, конечно, полностью от серьезных тем отказываться не будем. Просто форма их подачи должна измениться.

- Не будет ли такого, что утреннее шоу превратится в формат "хи-хи, ха-ха"?

- Ни в коем случае. По пути коммерческих радиостанций мы не пойдем и продолжим делать качественный инфотейнмент. Говоря о форме подачи, я имею ввиду и оформление эфира. У нас давно устарели все джинглы и заставки, которые необходимо заменить. Но ведущие-то останутся прежними. Они прекрасно понимают, что "Радио 4" - это информационная радиостанция, а те люди, которые нас слушают, ждут в первую очередь информации. Но по утрам нам надо учиться сервировать эту информацию в другой форме.

- Планируемые изменения направлены на то, чтобы расширить аудиторию или же удержать уже имеющихся слушателей?

- Конечно, мы хотим сохранить тех радиослушателей, которые у нас есть сейчас. Но будем пытаться и вернуть тех, кто по каким-то причинам слушать "Радио 4" перестал. Впереди много работы. Я уверена, что сделать хороший продукт мы сможем, но это не произойдет уже завтра. Нам нужно время, чтобы сформулировать свое видение и концепцию.

- Сколько примерно времени понадобится?

- Если все пойдет по моему плану, то по меньшей мере новое утреннее шоу мы бы хотели запустить к 1 июня, когда "Радио 4" перейдет на летнюю сетку вещания. Но давать громкое обещание, что все так и случится я не буду. Это работа достаточно большого количества людей. Причем, необязательно сотрудников редакции. Если мы говорим о музыкальном и звуковом оформлении эфира, то придется прибегать к помощи извне, чтобы методом проб и ошибок найти то звучание, которое подойдет всем.

Какие-то другие изменения могут произойти раньше, но какие-то, ориентированные, например, на привлечение молодежи, значительно позже.

- Уже несколько лет любой желающий может по утрам зайти на сайт "Радио 4" и в режиме реального времени наблюдать за тем, что происходит в студии. Такие интернет-трансляции себя оправдывают?

- Формат этих трансляций следует пересмотреть. Я слышала много критики в их адрес. Возьмем, например, утренний эфир. Что видит человек, который заходит на сайт? Он видит ведущих и какие-то красивые панорамы Таллинна, чередующиеся с кадрами из студии. По большому счету это не очень интересно. Но если у нас будет другая концепция, а ведущие утренней программы станут что-то придумывать специально для видео-трансляций, то ситуация изменится. Но уже сейчас к видео-трансляциям есть большой интерес во время выхода в эфир наших дискуссионных передач. Люди хотят не просто слышать, что говорят наши гости, но и видеть их реакцию.

- Как привлекать молодую аудиторию?

- Понятие "молодая аудитория" слишком размыто. Подростков, например, могло бы заинтересовать участие в производстве контента. То есть возможность попробовать себя в радиожурналистике, но не в линеарном эфире, поскольку их могут привлекать совершенно иные, необычные формы подачи материала.

- Три с половиной года назад заместитель главного редактора "Радио 4" говорил мне, что вашу радиостанцию слушают в основном люди старше 35 лет. С тех пор что-то изменилось?

- По большому счету нет. Основная аудитория "Радио 4" - это лица от 30-35 лет и старше. Хотя люди до 30 лет нас также слушают. Просто их удельный вес в нашей общей аудитории не очень большой. Но это нормально. Например, многие из тех, кому сейчас в районе 30 или чуть больше, 10 лет назад нас не слушали. Но с возрастом их вкусы меняются. Они уже не хотят слушать радиоэфир, в котором просто балагурят ди-джеи, а включают радио, чтобы получать информацию. Аудитория нашего эфирного вещания точно не юная.

- Российский музыкальный критик Артемий Троицкий сказал, что "Радио 4" рассчитано на пенсионеров. Тебя его слова задели?

- Троицкий просто сморозил глупость. Позднее, кстати, он за свои слова извинился. За это ему честь и хвала. Но по сути его слова были обидными не для "Радио 4", а по отношению к людям пенсионного возраста. И что плохого в том, что люди пенсионного возраста слушают "Радио 4"? Это хороший, качественный источник информации. Логично, что если люди пенсионного возраста не работают, то у них есть больше возможностей, чтобы слушать наш эфир. По звонкам в студию порой может создаться впечатление, что нас слушают только пожилые люди, но это совершенно не так.

- "Радио 4" нередко критикуют за музыку, которая звучит в эфире. Троицкий считается спецом по музыке. Не хотела бы привлечь его в роли консультанта?

- До твоего вопроса у меня не было мыслей о возможном сотрудничестве с Артемием Троицким. У нас на радио работает хорошая команда звукорежиссеров, которые разбираются в различных музыкальных форматах. И если я обрисую им представление об идеальном оформлении эфира, то думаю, что они с этой задачей справятся.

- Как будет меняться музыкальное сопровождение?

- Будем отталкиваться от пожеланий слушателей. В ходе последнего исследования они свои пожелания высказали очень конкретно. Я считаю, что это очень хорошая концепция, которая идеально впишется в наш эфир.

- А что радиослушатели хотели бы слышать?

- Золотые хиты. Это касается как музыки на русском, так и на других языках - английском, французском, эстонском. Для большой части нашей аудитории это ностальгия по временам своей юности. У людей с музыкой обычно ассоциируются какие-то личностные воспоминания. Будет здорово, если помимо хорошей информационной составляющей и приятной подачи информации, человек еще и вспомнит свою первую школьную дискотеку. Тогда и настроение у него будет положительное, на создание которого мы и рассчитываем.

- Критикуют "Радио 4" не только за музыку. В комментариях его частенько называют русофобским радио. Как прокомментируешь?

- Как нас только не называли - не буду перечислять всех регалий. На "Радио 4" представлены все точки зрения. У нас плюрализм мнений. Исключать какую-то точку зрения силовыми методами - это бессмысленно и беспощадно. Я этого делать не буду. А что касается фраз о русофобии - я понимаю, откуда это идет. Ничего конкретного я сейчас говорить не хочу, но мы стали стремительно двигаться в направлении изменения имиджа нашей радиостанции. Будем меняться. Это длительный процесс, который не происходит ни за месяц, ни даже за год. Возможно, на изменение имиджа уйдет несколько лет. Но я думаю, мы сможем доказать, что мы не русофобское и русофильское радио. Докажем, что мы объективные, взвешенные и заслуживающие доверия. С другой стороны, человек очень часто хочет слышать именно то, что хочет, поэтому он всегда найдет к чему придраться.

- Больше всего достается Марии Майстровой и Ивану Макарову. Есть, что ответить критикам?

- Как я уже сказала, у нас в эфире представлены все точки зрения. А если говорить конкретно про утреннюю программу, то с учетом направлений, которые мы возьмем с целью облегчения эфира, в перспективе ситуация изменится. Думаю, что когда из эфира исчезнет политика, то критики в адрес этих репортеров и ведущих станет значительно меньше. Поскольку критиковать будет нечего.

- Недавно в эфире телеперадчи "Кофе+" ты сказала, что готова к сотрудничеству с ETV+. И что даже есть готовый проект. Но конкретики так и не прозвучало.

- Это формат большой дискуссионной передачи. Она одновременно могла бы выходить в эфир как на радио, так и на телевидении. В нашем новом Доме новостей есть хорошие технические возможности для реализации этой идеи. Тем более, что сама передача - она называется "Особый взгляд" - у нас уже есть. Осталось только доработать формат и привлечь к ней ведущих с канала ETV+, которые работали бы вместе с ведущими "Радио 4". Думаю, что мог бы получиться интересный проект. Он был бы интерактивным, что важно.

- Эта идея - единственная?

- Есть и другие, которые я пока не хочу обсуждать публично.

- С назначением на пост главного редактора "Радио 4" тебя поздравили самые разные люди, в том числе премьер-министр. Была ли среди них главред ETV+ Дарья Саар?

- Нет.

- Но этот факт не помешает возможному сотрудничеству?

-Нет. Я читала слова Дарьи Саар том, что пока инициатива о сотрудничестве исходила от телеканала. Я не считаю, что это так. Но поскольку ранее я не участвовала в переговорах, то мне трудно комментировать, о чем именно мы не смогли договориться. В любом случае нам предстоит начинать выстраивать отношения с чистого лица.